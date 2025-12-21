Ο Φώτης γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Από την εφηβεία του και έπειτα, κλείνεται στο παιδικό του δωμάτιο και δεν βγαίνει ποτέ ξανά. Δεν αντέχει τον κόσμο, είναι πολύ διαφορετικός από εκείνον. Η τηλεόραση γίνεται η μόνη του παρέα. Το παράθυρό του στον κόσμο.

Μεγαλώνει παρακολουθώντας ελληνικές σειρές – κλασικές και σύγχρονες -, μεσημεριανές εκπομπές, ειδήσεις, video clips, μεταγλωττισμένα, τα πρώτα ριάλιτι. Καταπίνει εικόνες, ατάκες και πρότυπα. Μαθαίνει τι είναι «κανονικό», τι είναι «επιτρεπτό», τι είναι «σωστό» και κυρίως τι είναι «λάθος». Μπερδεύεται, εκπαιδεύεται, τραυματίζεται, μαθαίνει να κάνει χιούμορ, να κρίνει, να ελπίζει και μας αφηγείται πώς και πόσο η ελληνική τηλεόραση της δεκαετίας του ’90 τον έφτιαξε, όσο τον κατέστρεψε. Οι παραστάσεις του είναι πάντα κάτι παραπάνω από θεατρικές δημιουργίες. Είναι ειλικρινείς εξομολογήσεις, γεμάτες προσωπική αλήθεια, κοινωνική συνείδηση, διαύγεια και γλυκύτητα.

Μετά το «Σε φιλώ, Πέτρος», ο Βασίλης Βηλαράς επέστρεψε με την «Εκδίκηση του Φώτη», μια σόλο παράσταση όπου, με ευαισθησία, ειρωνεία και προσωπικό χιούμορ, αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που έζησε τη ζωή του μέσα από μια οθόνη, ενός εφήβου που διαμορφώθηκε από τον κόσμο της τηλεόρασης. Που αποστήθισε σκηνές, ρεπορτάζ και στιγμές που τον καθόρισαν. Που ένιωσε, σκέφτηκε και αγάπησε μόνο μέσα στα λίγα τετραγωνικά του παιδικού δωματίου του.

Η «Εκδίκηση του Φώτη» δεν είναι απλώς ένα έργο. Είναι μια ευρηματική συναισθηματική αφήγηση μιας ολόκληρης γενιάς και η αναμέτρηση με την ποπ μυθολογία της. Είναι η αποκάλυψη μιας αθέατης πλευράς της καθημερινότητας, η προσέγγιση ενός τραύματος με ευφυΐα και χιούμορ. Πιστός στο ουσιαστικό θέατρο που αγαπά και πρεσβεύει, ο Βασίλης Βηλαράς μάς παραδίδει μια χειροποίητη, προσωπική, με ψυχή, παράσταση και μας προσκαλεί να αντικρίσουμε αλήθειες που συχνά παραβλέπονται.

Ξέρουμε άραγε πόσο προβληματική είναι η τηλεοπτική κληρονομιά της χώρας;

Αυτός είναι ο Φώτης, αυτή είναι η ιστορία του και αυτή η παράσταση είναι η εκδίκησή του.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο / Σκηνοθεσία / Ερμηνεία: Βασίλης Βηλαράς

Καλλιτεχνική ομάδα συνεργατριών: Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Λεμονιά Γιαννίρη, Κέλλυ Παπαδοπούλου

Μουσική: Ecati

Φωτογραφίες / Video: Άλεξ Βηλαράς

Επικοινωνία / Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Κάθε παράσταση φιλοξενεί guest καλεσμένο σε ρόλο-έκπληξη

