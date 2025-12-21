Πριν ξεκινήσει το σχολικό μάθημα, τα παιδιά στο χωριό Ματέμπε, στην κεντρική Τανζανία, έφευγαν από το σπίτι με πλαστικά δοχεία στα χέρια. Όχι όμως για να πάνε στο σχολείο, αλλά για να βρουν νερό.

Η διαδρομή από τα σπίτια τους μέχρι την πηγή ήταν μεγάλη και συχνά επικίνδυνη. Πολλά παιδιά έχαναν ώρες που θα μπορούσαν να βρίσκονται στις αίθουσες. Και αντί να βρουν καθαρό νερό, έβρισκαν μολυσμένο. Το νερό, αντί να φέρει ζωή και χαρά, έφερνε αρρώστιες και απουσίες.

Η Christina, διευθύντρια του σχολείου, θυμάται μια καθημερινότητα γεμάτη φόβο και ανασφάλεια.

Οι τουαλέτες ήταν παλιά, ετοιμόρροπα κτήρια, χωρίς ασφάλεια. Τα κορίτσια, ειδικά τις μέρες που είχαν περίοδο, έμεναν στο σπίτι.

Με τις παρεμβάσεις της ActionAid – εγκαταστάσεις υδροδότησης και παροχής καθαρού νερού, νέες τουαλέτες, προϊόντα ατομικής υγιεινής και εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πλέον η καθημερινότητα στο χωριό Ματέμπε. Όλα άλλαξαν το καλοκαίρι του 2024, όταν μια ομάδα Αναδόχων από Ελλάδα και Κύπρο ταξίδεψε στην Τανζανία και έδωσε μια υπόσχεση: να κάνει τη ζωή των παιδιών καλύτερη. Οι άνθρωποι του σχολείου το περιγράφουν απλά: «Τώρα το Ματέμπε είναι πιο ασφαλές. Πιο καθαρό. Ένα μέρος όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν και να μεγαλώσουν χωρίς φόβο.»

Τα παιδιά δεν περπατούν πια ώρες για νερό. Δεν χάνουν μαθήματα. Τα κορίτσια δεν μένουν πίσω.

Και ξεκίνησε από κάτι μικρό: 0,82€ την ημέρα. Με αυτά τα 0,82€ που θα μπορούσε να είναι ακόμη μια χριστουγεννιάτικη μπάλα στο δέντρο, θα άλλαζαν τα πάντα για τα παιδιά.