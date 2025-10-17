Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φρικτή δολοφονία του 68χρονου επιχειρηματία και του επιστάτη του στο κάμπινγκ του 68χρονου στη Μεσσηνία. Αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού ήταν ο ανιψιός και κύριος κληρονόμος του θύματος, ο οποίος φέρεται να αναγνώρισε τόσο τον φερόμενο ως εκτελεστή όσο και τον συνεργό του, οι οποίοι πλέον έχουν συλληφθεί από τις αρχές.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τους πυροβολισμούς, ο επιστάτης είχε μια σύντομη, σχεδόν ασόβαρη αλληλεπίδραση με τον δράστη. Ο μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε:

«Εκείνη την ώρα ετοιμαζόμασταν να κλείσουμε. Ο επιστάτης συνήθιζε να κάνει πλάκες με τον κόσμο. Όταν πλησίασε ο άνδρας που σας περιέγραψα, ο επιστάτης τον πείραξε λέγοντας κοροϊδευτικά: “Πού πάει αυτό;”. Εγώ γέλασα τότε…»

Αυτή η φαινομενικά αθώα στιγμή, όπως φαίνεται, προηγήθηκε δευτερόλεπτα πριν γίνει το διπλό φονικό.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, σχολίασε:

«Θα δούμε στο τέλος ποιος πυροβόλησε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι έρευνες βρίσκονται σε κρίσιμη φάση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ενδέχεται απόψε, μεταξύ 8:00 και 8:30, να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση του εγκλήματος, με τις αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον ρόλο του καθενός από τους εμπλεκομένους.