Τέλος δεν έχει το θρίλερ με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Την ώρα που οδηγήθηκε στη φυλακή και ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στις δολοφονίες οι έρευνες συνεχίζονται ενώ υπάρχουν πληροφορίες για συνεργούς και καθοδηγητές.

Μέχρι στιγμής οι κατηγορούμενοι που έχουν προφυλακιστεί για την πολύκροτη υπόθεση είναι πέντε.

9 ώρες κράτησε η απολογία του 30χρονου

Ο 30χρονος ο οποίος αναζητούνταν ως συνεργός του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του, παραδόθηκε στις 18/12 και μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος από την ανακρίτρια μετά από απολογία-θρίλερ διάρκειας 9 ωρών, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Ο εν λόγω άνδρας κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία, με την κατηγορία ότι μετέφερε πληροφορίες στον εκτελεστή, καθώς και για τη μεταφορά ενός 22χρονου που φέρεται να έχει ρόλο στην υπόθεση.

Οι 4 ημέρες που σημάδεψαν το διπλό φονικό

Στις 2 Οκτωβρίου ο 68χρονος Κώστας Τομαράς αλλάζει για δεύτερη φορά τη διαθήκη του και αφήνει σχεδόν το 90% της περιουσίας του στον αγαπημένο του ανιψιό Ντάνιελ. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει μέσα στον Σεπτέμβριο απόπειρες εναντίον του, ο βαθύπλουτος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ της Φοινικούντας δεν μπορεί να φανταστεί ότι πίσω από αυτές κρύβεται ο Ντάνιελ. Άλλωστε, στη μία από αυτές, κυνήγησαν μαζί τον επίδοξο δολοφόνο του 68χρονου, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν.

Μία ημέρα αργότερα στις 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο ανιψιός του Κώστα Τομαρά ταξιδεύει στην Αθήνα. Κατά την παραμονή του συναντιέται με τον 31χρονο επιχειρηματία και αδερφικό, όπως τον χαρακτηρίζει, φίλο του. Στη συνάντηση ήταν και ο 22χρονος που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ και δήλωσε συνεργός της διπλής δολοφονίας, αλλά πλέον σύμφωνα με την ανακρίτρια Καλαμάτας είναι αυτός που πυροβόλησε τους δύο άνδρες μέσα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας (τον 68χρονο Κώστα Τομαρά και τον επιστάτη και επιστήθιο φίλο του).

Το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου, οι δύο 22χρονοι φίλοι παίρνουν το λευκό σκούτερ από την οδό Αδριανού στο κέντρο της Αθήνας και ξεκινάνε με όσο το δυνατόν περισσότερες προφυλάξεις για την Καλαμάτα. Εκεί θα διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο της πόλης, πριν ξεκινήσουν το μεσημέρι της επόμενης ημέρες για τη Φοινικούντα και το κάμπινγκ. Μαζί τους έχουν και μία θήκη κιθάρας, εκεί όπου ο 22χρονος φερόμενος πλέον ως εκτελεστής έχει ρουχισμό και ίσως το 38άρι περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε στη διπλή δολοφονία.

Το ημερολόγιο δείχνει 5 Οκτωβρίου και οι δύο 22χρονοι φτάνουν λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ έξω από το κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ο συνεπιβάτης του λευκού σκούτερ συχνά πυκνά μιλάει στο «πακιστανικό» κινητό τηλέφωνο, προκειμένου να ενημερώσει τον ανιψιό του Κώστα Τομαρά για τις κινήσεις τους. Αυτό προκύπτει σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της έρευνας της ανακρίτριας Καλαμάτας που οδήγησαν στα τρία εντάλματα.