Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης 11/12 ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο 32χρονος επιχειρηματίας, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Αμέσως μετά την εκτέλεση του εντάλματος, θα γίνει η μεταγωγή τους στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες σε περιοχή της Βούλας, στο σπίτι του επιχειρηματία, όπου βρίσκονταν εκείνη την ώρα μαζί. Πλέον, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη διπλή δολοφονία.

Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για έναν ακόμη επαγγελματία, ο οποίος φέρεται ως συναυτουργός στο φονικό, αλλά πιθανότατα βρίσκεται στο εξωτερικό τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος διώκεται ως ηθικός αυτουργός, ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος και είχε ισχυριστεί ότι ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του, χωρίς όμως να τον πετύχουν οι σφαίρες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Οκτωβρίου είχαν δολοφονηθεί ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης, όταν άγνωστος εισέβαλε στη ρεσεψιόν και τους πυροβόλησε. Για τη φυσική αυτουργία και συνεργεία της δολοφονίας είχαν συλληφθεί λίγες ημέρες μετά το έγκλημα δύο 22χρονοι.

Τι λέει ο δικηγόρος του ανιψιού

«Ο πελάτης μου ισχυρίζεται αυτό που ισχυρίζεται και από την πρώτη στιγμή: είναι αρνητικός σε οποιαδήποτε κατηγορία μπορεί να δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν γνωρίζω το αποδεικτικό υλικό. Δεν μπορώ να γνωρίζω με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη και για ποιον λόγο εξεδόθη ένταλμα σύλληψης από τη στιγμή που από την πρώτη στιγμή έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών», τόνισε σε δήλωσή του ο Γιάννης Βέρρας, δικηγόρος του 34χρονου ανιψιού που κατηγορείται για την υπόθεση της Φοινικούντας, έξω από την Ευελπίδων.

«Δεν είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης άλλων εγκλημάτων ή όποια άλλη προϋπόθεση απαιτεί ο νόμος προκειμένου να εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης. Παρόλα αυτά, είναι εμπειρότατη η κ. ανακρίτρια. Αναμένουμε να δούμε με ποια στοιχεία εξεδόθη το ένταλμα σύλληψης και με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη», συνέχισε ο δικηγόρος.

Όπως είπε ακόμη ο κ. Βέρρας, «έχω επικοινωνήσει με τον εντολέα μου στα κρατητήρια. Δεν μπορεί να καταλάβει με ποια στοιχεία οδηγήθηκε κατηγορούμενος και με ποιο υλικό μπορεί να θεωρήθηκε ύποπτος.

Η ψυχολογική του κατάσταση είναι χάλια, είναι ένας άνθρωπος κρατούμενος για ένα τέτοιου είδους έγκλημα και σε έναν άνθρωπο που αγαπούσε πολύ. Οπότε η ψυχολογική του κατάσταση είναι άθλια».