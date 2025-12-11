Ραγδαίες είναι από χθες οι εξελίξεις στην υπόθεση-θρίλερ με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη και επιστήθιου φίλου του, συνελήφθη και ο ανιψιός του θύματος, στον οποίο ο 68χρονος άφησε σχεδόν το 90% της περιουσίας του.

«Ο πελάτης μου ισχυρίζεται αυτό που ισχυρίζεται και από την πρώτη στιγμή: είναι αρνητικός σε οποιαδήποτε κατηγορία μπορεί να δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν γνωρίζω το αποδεικτικό υλικό. Δεν μπορώ να γνωρίζω με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη και για ποιον λόγο εξεδόθη ένταλμα σύλληψης από τη στιγμή που από την πρώτη στιγμή έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών», τόνισε σε δήλωσή του ο Γιάννης Βέρρας, δικηγόρος του 34χρονου ανιψιού που κατηγορείται για την υπόθεση της Φοινικούντας, έξω από την Ευελπίδων.

«Δεν είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης άλλων εγκλημάτων ή όποια άλλη προϋπόθεση απαιτεί ο νόμος προκειμένου να εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης. Παρόλα αυτά, είναι εμπειρότατη η κ. ανακρίτρια. Αναμένουμε να δούμε με ποια στοιχεία εξεδόθη το ένταλμα σύλληψης και με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη», συνέχισε ο δικηγόρος.

Όπως είπε ακόμη ο κ. Βέρρας, «έχω επικοινωνήσει με τον εντολέα μου στα κρατητήρια. Δεν μπορεί να καταλάβει με ποια στοιχεία οδηγήθηκε κατηγορούμενος και με ποιο υλικό μπορεί να θεωρήθηκε ύποπτος.

Η ψυχολογική του κατάσταση είναι χάλια, είναι ένας άνθρωπος κρατούμενος για ένα τέτοιου είδους έγκλημα και σε έναν άνθρωπο που αγαπούσε πολύ. Οπότε η ψυχολογική του κατάσταση είναι άθλια».