Βίντεο από πολίτη αποτυπώνει τη στιγμή που αστυνομικοί καταδιώκουν έναν ανήλικο οδηγό μοτοσικλέτας, ο οποίος κινείται στο αντίθετο ρεύμα της οδού Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση έληξε με τη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 11.350 ευρώ.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε γύρω στις 15:00 της Δευτέρας στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το thestival.gr, η Άμεση Δράση κινητοποιήθηκε μετά από ενημέρωση της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που είχε επιχειρήσει να σταματήσει τον νεαρό αναβάτη για έλεγχο. Εκείνος επιτάχυνε και τράπηκε σε φυγή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στη συνέχεια αστυνομικοί της Ομάδας Ζ, περιπολικά της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης. Παρά την καταδίωξη από περίπου 30 αστυνομικούς, ο οδηγός συνέχισε την πορεία του μέχρι το Grand Palace, όπου έκανε αναστροφή και επέστρεψε στη Μοναστηρίου, κινούμενος προς το κέντρο της πόλης.

Για να δυσκολέψει την καταδίωξη μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, τρέχοντας με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Στο ύψος τη οδού Κωλέττη η καταδίωξη έληξε. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ακινητοποίησαν τον μηχανόβιο και του πέρασαν χειροπέδες. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 16χρονο Ρομά που έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αρχές για περιπτώσεις κλοπών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέλιση εποπτείας ανηλίκου. Ο 16χρονος δήλωσε ότι το μηχανάκι που οδηγούσε ήταν κλεμμένο. Υπέδειξε στους αστυνομικούς ακόμη δύο μοτοσικλέτες που είχε κλέψει. Αύριο θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Του βεβαιώθηκαν πρόστιμα για τροχονομικές παραβάσεις ύψους 11.350 ευρώ.

Δείτε το βίντεο: