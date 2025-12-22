Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, όταν ένα αγροτικό όχημα τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες στον σταθμό διοδίων Καλαμακίου. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς και τους υπαλλήλους των διοδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το όχημα άρχισε να βγάζει πυκνό καπνό πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Οι επιβαίνοντες πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους. Παράλληλα, υπάλληλοι των διοδίων προσπάθησαν να περιορίσουν τη φωτιά με τη χρήση πυροσβεστήρων, έως ότου φτάσουν οι αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και όχημα της Ολυμπίας Οδού, εξασφαλίζοντας ότι η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο γρήγορα. Οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το αγροτικό καταστράφηκε πλήρως.