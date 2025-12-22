Ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, συμφώνησε να παρέχει προσωπική εγγύηση ύψους 40,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια της προσφοράς που έκανε η Paramount Skydance (PSKY.O), για να εξαγοράσει την Warner Bros Discovery (WBD.O).

Σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε σήμερα, η Paramount δήλωσε ότι οι τροποποιημένοι όροι δεν αλλάζουν την προσφορά των 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά που έκανε η εταιρία νωρίτερα τον Δεκέμβριο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, o πόλεμος προσφορών για τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του Χόλιγουντ δεν δείχνει να οδεύει σύντομα προς το τέλος, καθώς όποιος αποκτήσει τελικά την Warner Bros, θα αποκτήσει μεγάλο πλεονέκτημα στην αγορά του streaming, εξασφαλίζοντας ένα πλούσιο αρχείο περιεχομένου που εδώ και καιρό αποτελεί στόχο για συμφωνίες-υπερπαραγωγές.

Θυμίζουμε ότι, στις ημέρες που ακολούθησαν την επικράτηση του Netflix στον διαγωνισμό, με την προσφορά των 72 δισ. δολαρίων για το στούντιο της Warner Bros και την υπηρεσία streaming HBO Max, η Paramount ξεκίνησε μια εχθρική προσφορά ύψους 108 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, σε μια προσπάθεια να υπερκεράσει το Netflix, μετά την επικράτηση του τελευταίου σε δημοπρασία που έγινε. Η προσφορά σε μετρητά, για ολόκληρη τη δραστηριότητα της Warner – τα κανάλια, το στούντιο και την streaming πλατφόρμα – αποτιμά τον όμιλο στα 30 δολάρια ανά μετοχή.

Την περασμένη βδομάδα η Warner Bros Discovery κάλεσε τους μετόχους της να απορρίψουν την εχθρική πρόταση εξαγοράς ύψους 108,4 δισ. δολαρίων από την Paramount Skydance, χαρακτηρίζοντάς την «ανεπαρκή», σε μία εξαιρετικά έντονη εταιρική σύγκρουση για τον έλεγχο του ιστορικού ομίλου μέσων ενημέρωσης.

Ωστόσο, η Paramount, η οποία είχε καταθέσει ιδιωτικά πρόταση εξαγοράς για τη Warner Bros Discovery πριν αποκαλυφθεί η συμφωνία με το Netflix, αντέδρασε άμεσα με μια προσφορά εξ ολοκλήρου σε μετρητά και δεσμεύτηκε να την απευθύνει απευθείας στους μετόχους. Σε αντίθεση με το Netflix, η Paramount, που ελέγχεται από τη δισεκατομμυριούχο οικογένεια Έλισον, κατέθεσε πρόταση για το σύνολο της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει και το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN. Σε αιχμηρή επιστολή προς τους μετόχους το πρωί της Τετάρτης, η Warner Bros Discovery κατηγόρησε την Paramount ότι έχει «συστηματικά παραπλανήσει» τους επενδυτές, υποστηρίζοντας ότι η πρότασή της διαθέτει «πλήρη εγγύηση χρηματοδότησης», δηλαδή μηχανισμό διασφάλισης επαρκών κεφαλαίων, από την οικογένεια Έλισον.