Η Warner Bros Discovery κάλεσε τους μετόχους της να απορρίψουν την εχθρική πρόταση εξαγοράς ύψους 108,4 δισ. δολαρίων από την Paramount Skydance, χαρακτηρίζοντάς την «ανεπαρκή», σε μία εξαιρετικά έντονη εταιρική σύγκρουση για τον έλεγχο του ιστορικού ομίλου μέσων ενημέρωσης.

Η Warner Bros Discovery συμφώνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα να πουλήσει τα ιστορικά κινηματογραφικά της στούντιο, το καλωδιακό δίκτυο HBO και την υπηρεσία streaming της στο Netflix, στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 82,7 δισ. δολαρίων, εξέλιξη που προδιαγράφει μια σεισμική αλλαγή στο βιομηχανικό τοπίο του Χόλιγουντ.

Ωστόσο, η Paramount, η οποία είχε καταθέσει ιδιωτικά πρόταση εξαγοράς για τη Warner Bros Discovery πριν αποκαλυφθεί η συμφωνία με το Netflix, αντέδρασε άμεσα με μια προσφορά εξ ολοκλήρου σε μετρητά και δεσμεύτηκε να την απευθύνει απευθείας στους μετόχους. Σε αντίθεση με το Netflix, η Paramount, που ελέγχεται από τη δισεκατομμυριούχο οικογένεια Έλισον, κατέθεσε πρόταση για το σύνολο της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει και το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN.

Σε αιχμηρή επιστολή προς τους μετόχους το πρωί της Τετάρτης, η Warner Bros Discovery κατηγόρησε την Paramount ότι έχει «συστηματικά παραπλανήσει» τους επενδυτές, υποστηρίζοντας ότι η πρότασή της διαθέτει «πλήρη εγγύηση χρηματοδότησης», δηλαδή μηχανισμό διασφάλισης επαρκών κεφαλαίων, από την οικογένεια Έλισον.

Η Paramount δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Μετά από προσεκτική αξιολόγηση της πρόσφατα δρομολογημένης δημόσιας πρότασης της Paramount, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αξία της πρότασης είναι ανεπαρκής, με σημαντικούς κινδύνους και κόστη για τους μετόχους μας», δήλωσε ο Σάμιουελ Α. Ντι Πιάτσα Τζούνιορ, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Warner Bros Discovery. «Η προσφορά αυτή αποτυγχάνει εκ νέου να αντιμετωπίσει βασικές ανησυχίες, τις οποίες έχουμε επανειλημμένως και ξεκάθαρα επικοινωνήσει στην Paramount καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτεταμένης εμπλοκής μας και της αξιολόγησης των έξι προηγούμενων προτάσεών της».

Στην ίδια δήλωση, ο Σάμιουελ Α. Ντι Πιάτσα Τζούνιορ πρόσθεσε: «Είμαστε βέβαιοι ότι η συγχώνευσή μας με το Netflix προσφέρει ανώτερη και πιο βέβαιη αξία για τους μετόχους μας και ανυπομονούμε να υλοποιήσουμε τα ισχυρά οφέλη του συνδυασμού μας».

Σύντομα προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της πρότασης της οικογένειας Έλισον, μετά την αποκάλυψη μέσω κανονιστικής κατάθεσης ότι αυτή υποστηριζόταν από εξωτερικούς χρηματοδότες, μεταξύ των οποίων το Affinity Partners, επενδυτικό ταμείο που ίδρυσε ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας και η Επενδυτική Αρχή του Κατάρ.

Την Τρίτη έγινε γνωστό ότι το Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων, αποσύρθηκε από τη διαδικασία.

Η Warner Bros Discovery κατηγόρησε την Paramount ότι βασίζεται σε ένα «άγνωστο και αδιαφανές ανακλητό καταπίστευμα» για να ενισχύσει την πρότασή της και ότι καταθέτει μια «ψευδεπίγραφη» πρόταση, στην οποία οι μέτοχοι της Warner Bros Discovery δεν θα πρέπει να βασιστούν.

Στην επιστολή της προς τους μετόχους, η Warner Bros Discovery αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι οι ρυθμιστικές αρχές είναι πιθανότερο να εγκρίνουν την πρόταση της Paramount σε σύγκριση με τη συμφωνία με το Netflix, προειδοποιώντας παράλληλα για «σημαντικά πρόσθετα κόστη», μεταξύ των οποίων και ρήτρα αποζημίωσης ύψους 2,8 δισ. δολαρίων προς το Netflix, σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης της Paramount.

«Κανένας από αυτούς τους λόγους δεν θα αποτελέσει έκπληξη για την Paramount, δεδομένης της σαφούς και επανειλημμένης ανατροφοδότησής μας επί των έξι προηγούμενων προτάσεών της», ανέφερε η Warner Bros Discovery στην επιστολή της. «Οι όροι της συγχώνευσης με το Netflix είναι ανώτεροι».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να έχει εμπλοκή στη λήψη απόφασης για το αν οποιαδήποτε συμφωνία θα λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές, καθιστώντας σαφές ότι θεωρεί το μέλλον του CNN, το οποίο έχει επικρίνει επανειλημμένως, ως καθοριστικό παράγοντα.

«Πιστεύω ότι το CNN θα πρέπει να πωληθεί, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι που το διοικούν αυτή τη στιγμή είναι είτε διεφθαρμένοι είτε ανίκανοι», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.