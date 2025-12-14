Καταστροφή, κατακλυσμός και εφιάλτης. Με αυτές τις λέξεις περιγράφουν οι εργαζόμενοι της δημιουργικής βιομηχανίας του Χόλιγουντ την πτώση της άλλοτε πανίσχυρης Warner Bros, την ώρα που το Netflix και η Paramount συγκρούονται για την εξαγορά του ιστορικού στούντιο και η «πόλη των ονείρων» προετοιμάζεται για νέα αναταραχή και απώλειες θέσεων εργασίας.

Η παρακμή της Warner και η επικείμενη πώλησή της είτε συνολικά στην Paramount Skydance, είτε «κομμένη σε κομμάτια» στο Netflix, προκαλεί θλίψη στο Χόλιγουντ, όπου μια ιστορική ύφεση στην παραγωγή έχει ήδη πλήξει σοβαρά τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Η απώλεια του στούντιο που δημιούργησε εμβληματικές ταινίες όπως το Καζαμπλάνκα, τα Καλά Παιδιά, ο Μπάτμαν και ο Χάρι Πότερ σημαίνει πιθανότατα νέες απολύσεις και σίγουρα έναν αγοραστή λιγότερο για κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ.

Συνεντεύξεις δεκάδων ηθοποιών, παραγωγών και τεχνικών συνεργείων στο BBC αποκαλύπτουν μια βιομηχανία που προσπαθεί να επιλέξει το «μικρότερο κακό»: τον έλεγχο από έναν τεχνολογικό κολοσσό που κατηγορείται ότι σκότωσε τις κινηματογραφικές αίθουσες, δηλαδή το Netflix, ή δισεκατομμυριούχους που θεωρούνται υπερβολικά κοντά στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή την Paramount.

«Ο Ντέιβιντ Έλισον είναι δεξιός δισεκατομμυριούχος υποστηρικτής του Τραμπ», δήλωσε βοηθός κάμερας, αναφερόμενος στον διευθύνοντα σύμβουλο της Paramount Skydance, γιο του δισεκατομμυριούχου συνιδρυτή της Oracle και στενού συμμάχου του Τραμπ, Λάρι Έλισον. «Το Netflix ιστορικά έχει μεγαλύτερη τάση να μην κάνει μικροδιαχείριση στην παραγωγή», συμπλήρωσε.

Αν το Netflix πετύχει τη συμφωνία που επιδιώκει, θα αποκτήσει τα «κοσμήματα του στέμματος» της Γουόρνερ Μπρος: το στούντιο των 102 ετών, το HBO και το τεράστιο αρχείο ταινιών και τηλεοπτικών σειρών. Τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα της Warner, όπως το CNN, το TNT Sports και το Discovery, θα μείνουν για άλλον αγοραστή.

Την ίδια στιγμή, η εχθρική προσφορά εξαγοράς ύψους 108 δισ. δολαρίων της Paramount Skydance για τη Warner Bros περιλαμβάνει χρηματοδότηση από τη Σαουδική Αραβία, το Αμπού Ντάμπι, το Κατάρ και ένα fund που ίδρυσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Τραμπ. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες για το ενδεχόμενο λογοκρισίας και κυβερνητικής παρέμβασης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε την ένταση όταν δήλωσε ότι «είναι επιτακτικό να πωληθεί το CNN».

Η υπόθεση της Warner Bros αποτελεί τον τελευταίο κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα μεγάλων ανακατατάξεων στο Χόλιγουντ μετά την πανδημία. Οι κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές σταμάτησαν το 2023 λόγω των ταυτόχρονων απεργιών ηθοποιών και σεναριογράφων. Το 2022, σχεδόν όλοι εργάζονταν, καθώς τα στούντιο και οι streaming πλατφόρμες είχαν μπει σε δημιουργικό «πυρετό» μετά τα lockdown της Covid-19. Ωστόσο, μετά το τέλος των απεργιών, η παραγωγική άνθηση δεν επέστρεψε ποτέ.

Οι συνέπειες οδήγησαν πολλές εταιρείες μέσων ενημέρωσης σε λουκέτα ή συγχωνεύσεις. Η Skydance Media του Ντέιβιντ Έλισον αγόρασε την Paramount, ένα ακόμη θρυλικό στούντιο του Χόλιγουντ, νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, προκαλώντας χιλιάδες απολύσεις. Όταν η Warner Bros τέθηκε προς πώληση, η Paramount ξεκίνησε μια έντονη εκστρατεία για την εξαγορά της, ωστόσο το στούντιο ανακοίνωσε τελικά μια προκαταρκτική συμφωνία με το Netflix. Η απογοητευμένη Paramount απευθύνθηκε απευθείας στους μετόχους της Warner Bros Discovery με εχθρική πρόταση εξαγοράς, την οποία χαρακτηρίζει «ανώτερη» από τη συμφωνία με το Netflix.

Όποιον κι αν υποστηρίζει κάοιος,Paramount, Netflix ή άλλον πιθανό αγοραστή, ένα είναι το κοινό σημείο σύγκλισης στο Χόλιγουντ: ο «κακός» της ιστορίας είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros Discovery, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, ο οποίος κέρδισε 51,9 εκατ. δολάρια πέρυσι, την ώρα που η εταιρεία έχασε πάνω από 11 δισ. δολάρια και η μετοχή της υποχώρησε σχεδόν 7%.

«Παρακολουθούσα τη Warner Bros να παλεύει από τότε που ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ έγινε CEO και ουσιαστικά την κατέστρεψε», δήλωσε ένας ηθοποιός που έχασε το σπίτι του όταν στέρεψαν οι δουλειές. Ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς ελπίζει ακόμη να εργαστεί για το Netflix ή την Paramount. Περισσότερα από ένα άτομα παρομοίασαν τον Ζάσλαβ με τον φανταστικό χαρακτήρα Γκόρντον Γκέκο, που διακηρύσσει ότι «η απληστία είναι καλό πράγμα» στην ταινία Wall Street του 1987.

Ο Ζάσλαβ ανέλαβε το 2022, κατά τη διάρκεια μιας ακόμη τεράστιας συγχώνευσης της Discovery, Inc., την οποία διοικούσε, με τη WarnerMedia της AT&T, δημιουργώντας τη Warner Bros Discovery. Η ενοποίηση αυτή οδήγησε σε χιλιάδες απολύσεις, αλλά και σε γενναιόδωρα πακέτα αμοιβών για τον ίδιο.

«Ο Ζάσλαβ είναι απλώς ο Γκόρντον Γκέκο – ήρθε, το διέλυσε και τα πούλησε όλα», δήλωσε παραγωγός που εργαζόταν στις εγκαταστάσεις της Warner Bros. «Είπε ότι θα κάνει τους μετόχους πλούσιους και δεν τον νοιάζει η ιστορία του χώρου». Η Warner Bros αντέδρασε σε αυτόν τον χαρακτηρισμό.

«Υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ και της ταλαντούχας ομάδας της WBD τα τελευταία τριάμισι χρόνια, το στούντιο ανέκτησε την ηγετική του θέση με ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο ταινιών βασισμένο σε πρωτότυπο περιεχόμενο, επανεκκίνησε το σύμπαν της DC με ενιαία ηγεσία και δεκαετές πλάνο, ενώ η streaming υπηρεσία επεκτάθηκε παγκοσμίως και έγινε κερδοφόρα για πρώτη φορά», ανέφερε σε δήλωσή του στο BBC ο επικεφαλής επικοινωνίας της Warner, Ρόμπερτ Γκιμπς.

O Ντέιβιντ Ζάσλαβ

Για πολλούς εργαζόμενους στον κινηματογράφο, το ποιος θα αγοράσει τελικά τη Warner μοιάζει σχεδόν αδιάφορο. Εστιάζουν περισσότερο στο πώς θα επανεφεύρουν τον εαυτό τους, καθώς η βιομηχανία συρρικνώνεται λόγω της συγκέντρωσης και της αυξανόμενης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην ψυχαγωγία. «Κάθε πρωί, όσο κι αν προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά, ξυπνάω νιώθοντας ότι έχω αποτύχει σε όλα», λέει ένας ηθοποιός που είναι πλέον άστεγος με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, βασιζόμενος στη βοήθεια φίλων και σε τράπεζες τροφίμων, ενώ κάνει περιστασιακές δουλειές. Ζήτησε ανωνυμία, φοβούμενος ότι θα επηρεαστεί η μελλοντική του εργασία. «Θα προτιμούσα να αγοράσει τη Warner το Netflix παρά ξένα κεφάλαια», σημείωσε.

Άλλοι διαφωνούν. Ο τεχνολογικός κολοσσός θεωρείται ίσως ο μεγαλύτερος ανατροπέας της βιομηχανίας από τότε που η Warner πρωτοστάτησε στις ομιλούσες ταινίες το 1927. «Νομίζω ότι είναι καταστροφή», δήλωσε ένας ιδιοκτήτης κινηματογραφικών αιθουσών, που δεν θέλησε να κατονομαστεί επειδή συνεργάζεται με το Netflix. «Πρόκειται για μια εταιρεία που λέει ανοιχτά και περήφανα ότι οι αίθουσες δεν είναι πλέον απαραίτητες. Αυτό είναι τρομακτικό. Είναι εφιάλτης». Πολλές αίθουσες στις ΗΠΑ αρνούνται να προβάλλουν ταινίες του Netflix λόγω της στρατηγικής “πρώτα streaming”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τουλάχιστον με την Paramount ξέρουμε ότι οι ταινίες θα φτάσουν στη μεγάλη οθόνη. Δεν σκότωσαν τους κινηματογράφους», δήλωσε παραγωγός που έχει συνεργαστεί και με τις τρεις εταιρείες. Το Netflix προσπάθησε να κατευνάσει τους φόβους, δηλώνοντας ότι αναμένει «να διατηρήσει τις τρέχουσες δραστηριότητες της Warner και να χτίσει πάνω στα δυνατά της σημεία, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών κυκλοφοριών».

Πολλοί στο Χόλιγουντ θέλουν να το πιστέψουν. Ο Τζον Έβανς, τεχνικός ήχου που ασχολείται και με την υποκριτική, τη συγγραφή και την παραγωγή, επισημαίνει την προσεγμένη αποκατάσταση του Egyptian Theatre από το Netflix στη λεωφόρο του Χόλιγουντ ως ένδειξη καλής πίστης. Το ιστορικό θέατρο του 1922, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη κινηματογραφική πρεμιέρα παγκοσμίως με το Ρομπέν των Δασών και πρωταγωνιστή τον Ντάγκλας Φέρμπανκς, είχε αφεθεί σε παρακμή πριν το Netflix το αγοράσει το 2020 και επενδύσει 70 εκατ. δολάρια για την ανακαίνισή του. «Νομίζω ότι είναι καλό σημάδι», δήλωσε ο Έβανς, προσθέτοντας ότι το streaming είναι ο τρόπος με τον οποίο πολλοί εργαζόμενοι του κινηματογράφου καταναλώνουν ταινίες και τηλεόραση, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος.

Στα στούντιο της Warner, τουρίστες βγάζουν selfies μπροστά από το σκηνικό του Central Perk από τα Φιλαράκια και περπατούν δίπλα σε προσόψεις που υποδύονται τη Νέα Υόρκη ή το Λος Άντζελες. Μέσα στα γραφεία και στα δωμάτια των σεναριογράφων, για όσους συνεχίζουν να εργάζονται, η καθημερινότητα συνεχίζεται κανονικά.

«Έχω περάσει επτά συγχωνεύσεις», δήλωσε παραγωγός που εργάζεται στις εγκαταστάσεις της Warner, ενώ αναπτύσσει μια νέα σειρά, εξηγώντας ότι είναι θλιβερό να χάνεται ένα στούντιο, επειδή γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να παραχθούν και να πουληθούν νέες δουλειές με έναν πελάτη λιγότερο. «Αλλά αν φτιάχνεις καλό υλικό, φτιάχνεις καλό υλικό». Ο παραγωγός μίλησε ανώνυμα την ημέρα που η Paramount Skydance ανακοίνωσε την εχθρική πρόταση εξαγοράς, λέγοντας ότι ήταν πολύ απασχολημένος για να ανησυχεί για την πώληση, καθώς προσπαθούσε να βγάλει μια σειρά στον αέρα. Δεν θα τον εξέπληττε, πρόσθεσε, αν στο τέλος εμφανιζόταν ένας ακόμη δισεκατομμυριούχος ή τρισεκατομμυριούχος με νέα πρόταση. «Αστειεύομαι ότι μπορεί να μπει μέσα ο Έλον Μασκ και να το κάνει, αλλά θα μπορούσε», είπε για τον ιδιοκτήτη της Tesla και του X. «Όταν υπάρχουν άνθρωποι αξίας τρισεκατομμυρίων, δεν υπάρχουν κανόνες», συμπλήρωσε.