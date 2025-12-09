Στα πρωτοσέλιδα διεθνώς βρέθηκε η πρόταση εξαγοράς της Warner Bros, ιδίως μετά την αντιπρόταση από την Paramount, με ποσό που ξεπερνά εκείνο που δίνει το Netflix.

Στην υπόθεση εμπλέκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προχώρησε σε δηλώσεις για την εξαγορά, ενώ στο παρασκήνιο φαίνεται πως Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Αμπού Ντάμπι θέλουν να πάρουν μέρος στις συμφωνίες που αναμένεται να αλλάξουν τον «χάρτη» της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

Οι κυβερνήσεις της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και του Αμπού Ντάμπι θέλουν να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα πιθανό τεράστιο συγκρότημα μέσων ενημέρωσης που θα προκύψει από τη συγχώνευση της Paramount και της Warner Bros. Discovery.

Ο λόγος παραμένει άγνωστος, καθώς δεν είναι γνωστές οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα πιθανά οφέλη των τριών κρατών. Και η Paramount, η εταιρεία που θέλει να χρησιμοποιήσει τα τρία αυτά κράτη για να χρηματοδοτήσει την προσφορά της για την WBD, δεν το αποκαλύπτει.

Αλλά φαίνεται πως το ερώτημα έχει ενδιαφέρον, καθώς η Paramount ξεκινά μια εχθρική προσφορά για την WBD μετά την ήττα της την περασμένη εβδομάδα στη δημοπρασία από το Netflix.

Η Paramount λέει ότι τα τρία αυτά κράτη θα είναι μέρος της νέας προσφοράς — όπως ήταν και στις προηγούμενες προσφορές της Paramount για την WBD (κάτι που η Paramount είχε αρνηθεί σε κάποια φάση).

Μέχρι πριν από μία εβδομάδα, αυτά τα τρία κράτη επρόκειτο να επενδύσουν 24 δισεκατομμύρια δολάρια — διπλάσια από τα 11,8 δισ. που η οικογένεια Έλισον σχεδίαζε να επενδύσει στην WBD.

H Paramount δεν αποκαλύπτει πόσο σκοπεύουν να επενδύσουν τα κρατικά επενδυτικά ταμεία των τριών αυτών χωρών στη νέα πρόταση. Αναφέρει ότι οι Λάρι και Ντέιβιντ Έλισον, που κατέχουν σήμερα την Paramount, μαζί με τη RedBird Capital, εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων, θα «υποστηρίξουν» τη συμφωνία — δηλαδή υπόσχονται να τη χρηματοδοτήσουν πλήρως αν χρειαστεί, σύμφωνα με το Business Insider.

Δεν θα έχουν συμμετοχή στη διαχείριση μετά την εξαγορά

Παρόλα αυτά, η Paramount αναμένει ότι τα τρία αυτά κράτη τελικά θα επενδύσουν σε έναν συνδυασμένο όμιλο Paramount/WBD, μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ — γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου η ομάδα Affinity Partners επενδύει χρήματα εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και του Αμπού Ντάμπι, μεταξύ άλλων.

Η διαφορά αυτή τη φορά, λέει η Paramount, είναι ότι τα κρατικά επενδυτικά ταμεία των τριών χωρών δεν θα έχουν καμία συμμετοχή στη διαχείριση ενός συνδυασμένου Paramount-WBD. Δεν θα έχουν έδρες στο διοικητικό συμβούλιο, δικαιώματα ψήφου ή οποιοδήποτε άλλο έλεγχο στη λειτουργία της εταιρείας.

Ο λόγος που η Paramount χρειάζεται να τονίσει αυτό, προφανώς, είναι ότι η Warner Bros. Discovery είχε επισημάνει προηγουμένως αυτό το θέμα ως πρόβλημα. Τώρα που τα κράτη δεν θα έχουν λόγο στη λειτουργία της συνδυασμένης Paramount-WBD, η Paramount λέει ότι η συμφωνία δεν θα χρειαστεί έγκριση από την Επιτροπή Εξωτερικών Επενδύσεων στις ΗΠΑ (CFIUS), έναν ρυθμιστικό φορέα που πρέπει να εγκρίνει τις ξένες επενδύσεις σε ορισμένες αμερικανικές εταιρείες.

Αυτό είναι μέρος της πρότασης της Paramount προς τους μετόχους της Warner Bros. Discovery: Μια συμφωνία για την εξαγορά της WBD από την Paramount θα περάσει πιο εύκολα τους κανονισμούς σε σύγκριση με μια εξαγορά από το Netflix.

Ο ρόλος Τραμπ

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, η κοινή γνώμη θεωρούσε ότι η Paramount θα ήταν ο πιθανότερος νικητής για την WBD, εν μέρει επειδή ο Λάρι Έλισον ήταν μακροχρόνιος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γιος του, Ντέιβιντ, είχε επίσης προσπαθήσει να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ.

Τώρα φαίνεται ότι και ο συν-CEO του Netflix, Τεντ Σαράντος, είχε προσπαθήσει να κερδίσει τον Τραμπ. Επισκέφτηκε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, και ο Τραμπ φαίνεται να εντυπωσιάστηκε: «Ήταν στο Οβάλ Γραφείο την περασμένη εβδομάδα. Τον εκτιμώ πολύ. Είναι σπουδαίο άτομο», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή το βράδυ. «Ο Τεντ έχει κάνει πραγματικά θρυλική δουλειά.»

Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Τραμπ θα ενδιαφερθεί ιδιαίτερα που τρία κράτη-πετρελαίου της Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν ενδεχομένως να κατέχουν μεγάλο μέρος ενός συγκροτήματος που περιλαμβάνει τα CBS, HBO και δύο στούντιο ταινιών. Έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για συμφωνίες στη Μέση Ανατολή, και τον περασμένο μήνα υποδέχτηκε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα στον Λευκό Οίκο με τιμές.