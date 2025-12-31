Οι αγώνες του Κόπα Άφρικα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (31/12).
Τελευταία μέρα του 2025 και η δράση συνεχίζεται στο Κόπα Άφρικα, με τη διεξαγωγή τεσσάρων αγώνων που θα μεταδοθούν από ΕΡΤ Sports 2 και ΕΡΤ Sports 3.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
17:25 COSMOTE SPORT 2 HD Νέομ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισημερινή Γουινέα – Αλγερία Κύπελλο Εθνών Αφρικής
18:00 ΕΡΤ Sports 3 Σουδάν – Μπουρκίνα Φάσο Κύπελλο Εθνών Αφρικής
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Κολούντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σάρλοτ Χόρνετς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA
21:00 ΕΡΤ Sports 2 Μοζαμβίκη – Καμερούν Κύπελλο Εθνών Αφρικής
21:00 ΕΡΤ Sports 3 Γκαμπόν – Ακτή Ελεφαντοστού Κύπελλο Εθνών Αφρικής
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Φοίνιξ Σανς NBA