Η Warner Bros. Discovery δείχνει αποφασισμένη να μην παρεκκλίνει από τη συμφωνία που έχει ήδη συνάψει με το Netflix, παρά την πρόταση που κατέθεσε η Paramount για την εξαγορά της εταιρείας.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το διοικητικό συμβούλιο της WBD αναμένεται να καλέσει τους επενδυτές να απορρίψουν τη νεότερη προσφορά της Paramount, εκτιμώντας ότι η πρόταση του Netflix διασφαλίζει καλύτερους όρους για την εταιρεία. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η στάση αυτή βασίζεται στη σύγκριση των δύο προτάσεων ως προς την αξία, τη βεβαιότητα και το συνολικό πλαίσιο της συμφωνίας.

«Ύστερα από διαβούλευση και αξιολόγηση της πρότασης της Paramount, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. εξακολουθεί να θεωρεί ότι η υφιστάμενη συμφωνία της εταιρείας με τη Netflix Inc. προσφέρει μεγαλύτερη αξία, βεβαιότητα και καλύτερους όρους από εκείνους που έχει προτείνει η Paramount», σημειώνει το Bloomberg σε δημοσίευμά του.

Η συμφωνία WBD–Netflix προβλέπει την εξαγορά του τμήματος Warner σε συναλλαγή συνολικής επιχειρηματικής αξίας 82,7 δισ. δολαρίων, με τίμημα 27,75 δολάρια ανά μετοχή. Αντίθετα, η πρόταση της Paramount, η οποία υποβλήθηκε εκ των υστέρων, αφορούσε το σύνολο της εταιρείας και αποτιμούσε τη μετοχή στα 30 δολάρια. Ωστόσο, με βάση αυτή τη δομή, η αξία των τηλεοπτικών δικτύων και άλλων δραστηριοτήτων της WBD περιορίζεται ουσιαστικά σε 2,25 δολάρια ανά μετοχή, εφόσον παραμείνει αμετάβλητη η αποτίμηση του τομέα Streaming & Services στα 27,75 δολάρια.

Η αρνητική στάση απέναντι στην πρόταση της Paramount δεν θεωρείται απρόσμενη. Μετά την κατάθεση της «εχθρικής» και «ανεπιθύμητης» προσφοράς, η WBD είχε καταστήσει σαφές ότι το διοικητικό της συμβούλιο δεν σκόπευε να «τροποποιήσει τη σύστασή του» υπέρ της συμφωνίας με το Netflix.

Παρά τη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου, η τελική απόφαση παραμένει στα χέρια των επενδυτών, οι οποίοι ενδέχεται να επιλέξουν διαφορετική πορεία. Σε περίπτωση που προχωρήσει η συμφωνία με το Netflix, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros. αναμένεται μετά τον διαχωρισμό της WBD σε δύο ξεχωριστές εταιρείες, το 2026. Τότε, το Netflix θα αποκτήσει και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros. Games, συμπεριλαμβανομένων των Mortal Kombat, DC, Harry Potter και άλλων γνωστών franchises.