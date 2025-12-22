Το OPEN ανακοινώνει την επιστροφή του «Πιο Αδύναμου Κρίκου», ενός από τα πιο διάσημα τηλεπαιχνίδια παγκοσμίως, για τη νέα σεζόν. Η Μαρία Μπακοδήμου θα είναι η οικοδέσποινα, φέρνοντας την προσωπικότητά της και το χαρακτηριστικό χιούμορ της σε κάθε επεισόδιο.

Οι παίκτες, κάθε φορά, θα κληθούν να συνεργαστούν, να σκέφτονται γρήγορα και να παίρνουν αποφάσεις υπό πίεση.

Κάθε λάθος μετράει, ενώ η ομάδα των οκτώ συμμετεχόντων πρέπει να λειτουργεί σαν σύνολο για να φτάσει μέχρι το τέλος.

Στο τελευταίο στάδιο, οι αποφάσεις είναι καθοριστικές: ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε και ποιος θα αποχωρήσει ως ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος».

Η παρουσία της Μαρίας Μπακοδήμου υπόσχεται να προσθέσει ένταση και ζωντάνια, καθιστώντας το παιχνίδι πιο απαιτητικό και διασκεδαστικό από ποτέ.

Η ανακοίνωση του OPEN:

Το OPEN φέρνει ξανά στις οθόνες μας ένα από τα πιο εμβληματικά τηλεπαιχνίδια παγκοσμίως. Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» επιστρέφει τη νέα σεζόν, πιο ανανεωμένος και πιο απαιτητικός από ποτέ.

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται η Μαρία Μπακοδήμου, που με την αμεσότητά της, το εύστοχο σχόλιό της και το καυστικό χιούμορ της θα δώσει ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι. Με τη δική της δυναμική, ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» γίνεται ακόμα πιο εκρηκτικός!

Σε κάθε επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα των 8 ατόμων πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ».

Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ OPEN