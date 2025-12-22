Ο Τι Τζέι Σορτς θα έχει σημαντικό ρόλο στον αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ζαλγκίρις, στο Κάουνας, την Τρίτη (23/12), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, εν τη απουσία του Κώστα Σλούκα ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε στην Αθήνα για να ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή. Ο Εργκίν Αταμάν εξάλλου δήλωσε πως θα δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε Γκραντ και Σορτς κατά την αναχώρηση της αποστολής για τη Λιθουανία. Για «μάχη» έκανε λόγο ο Τι Τζει Σορτς, στις δικές του δηλώσεις.

Αναλυτικά, ο Τι Τζέι Σορτς επισήμανε:

«Θα είναι πολύ δύσκολο ματς. Ξέρουμε τον κόσμο της, είμαι βέβαιος πως έχει ήδη γίνει sold out. Πολύ καλή ομάδα, καλοί παίκτες. Θα είναι μεγάλη μάχη. Είναι δοκιμασία να αντιμετωπίσουμε τον Φρανσίσκο. Δεν είναι έξτρα κίνητρο. Πάντα θες να παίζεις καλά κόντρα στους κορυφαίους. Κάνει τρομερή σεζόν. Θα είναι πρόκληση για εμάς να τον σταματήσουμε και να τον δυσκολέψουμε. Μας λείπει ένας παίκτης (σ.σ. ο Σλούκας), οπότε όλοι θα πρέπει να κάνουν το κάτι παραπάνω για να καλύψουν το κενό. Εγώ, ο Ναν, ο Γκραντ. Όποιος μπαίνει στο παρκέ, θα πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω για να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν είναι έτοιμος να στείλει τη νίκη ως… χριστουγεννιάτικο δώρο στον Σλούκα, επισήμανε: «Φυσικά. Ξέρουμε ότι θα βλέπει από το σπίτι του και ελπίζουμε να του δώσουμε τη νίκη».