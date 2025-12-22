Καθώς οι ΗΠΑ προχωρούν στις διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία ειρήνης που θα βάλει τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας, ηγέτες της Ευρώπης προειδοποιούν για τον κίνδυνο που αναδύει η Ρωσία για την ήπειρο, ενώ αρκετές χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συμπλήρωση των στρατών τους.

Η Ρωσία απορρίπτει κάθε ιδέα για σχέδιο επίθεσης εναντίον ευρωπαϊκών κρατών.

Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία για τις προσπάθειες διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών να δυναμώσουν τα στρατιωτικά τους τμήματα, σύμφωνα με όσα γράφει το πρακτορείο Reuters:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τον Νοέμβριο, η γερμανική κυβέρνηση κατέληξε σε νέο μοντέλο στρατιωτικής υπηρεσίας με αυξημένους αποδοχές και ελκυστικότερα κίνητρα. Η θητεία διατηρείται εθελοντική, με δυνατότητα υποχρεωτικής επιστράτευσης αν δεν επαρκούν οι εθελοντές. Στόχος είναι ο αριθμός των εν ενεργεία στρατιωτών να φτάσει τους 260.000 από τους τωρινούς περίπου 180.000, ενώ οι έφεδροι να διπλασιαστούν σε 200.000. Οι σχεδιασμοί, που θα νομοθετηθούν στις αρχές του 2026, προβλέπουν υποχρεωτική εγγραφή και υγειονομικούς ελέγχους, με την υποχρεωτική στρατολόγηση να απαιτεί ειδική κοινοβουλευτική έγκριση. Για να συμπεριληφθούν και οι γυναίκες, χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση.

ΓΑΛΛΙΑ

Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τον Νοέμβριο νέα εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία για νέους, που θα ξεκινήσει μέχρι τα μέσα του 2026. Θα διαρκεί 10 μήνες, αφορά 18-19χρονους και προβλέπει αμοιβή. Προβλέπεται συμμετοχή 3.000 ατόμων το 2026, που θα ανέβει σε 10.000 το 2030. Ο Μακρόν φιλοδοξεί σε 50.000 συμμετέχοντες μέχρι το 2035. Σε ευρύτερο πλαίσιο, η Γαλλία επιδιώκει 100.000 εφέδρους μέχρι το 2030 (από 47.000 σήμερα), φτάνοντας τις ένοπλες δυνάμεις συνολικά στους 210.000.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας τόνισε ότι η κυβέρνηση στοχεύει σε τουλάχιστον 76.000 μόνιμους στρατιώτες στον στρατό στη διάρκεια της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, που αναμένεται από το 2029, όταν θα διασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση. Σήμερα ο τακτικός στρατός μετρά σχεδόν 74.000, οι έφεδροι 25.000 και οι συνολικές ένοπλες δυνάμεις 181.000. Προς το παρόν, η Βρετανία δίνει προτεραιότητα στη διακράτηση προσωπικού και τον εκσυγχρονισμό, χωρίς σχέδια για υποχρεωτική θητεία.

ΔΑΝΙΑ

Η Δανία προγραμματίζει προοδευτική παράταση της θητείας από 4 σε 11 μήνες το 2026, με αύξηση των στρατιωτών από 5.000 σε 7.500 μέχρι το 2033. Από το 2025, οι γυναίκες υποχρεούνται να δηλώνονται για στρατολόγηση.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Μέσω υποχρεωτικής θητείας ανδρών, η Φινλανδία εξασφαλίζει 280.000 στρατιώτες σε πολεμικές συνθήκες, εντάσσοντας ετησίως 20.000 νέους στους εφέδρους. Η συρρίκνωση των γεννήσεων θέτει σε κίνδυνο όμως τους μελλοντικούς αριθμούς. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Janne Jaakkola δήλωσε πρόσφατα στην YLE ότι σύντομα πρέπει να συζητηθεί η επέκταση της υποχρεωτικής θητείας στις γυναίκες, που σήμερα συμμετέχουν εθελοντικά. Οι άνδρες καλούνται μέχρι τα 60, αλλά η κυβέρνηση προωθεί άνοδο του ορίου στα 65, φτάνοντας τους εφέδρους από 870.000 σε 1 εκατομμύριο το 2031.

ΙΤΑΛΙΑ

Ο υπουργός Άμυνας Guido Crosetto έκρινε επείγουσα την ίδρυση νέας πολιτικοστρατιωτικής μονάδας 5.000 ατόμων κατά απειλών υβριδικού πολέμου, σε έκθεση Νοεμβρίου. Αρχικά θα στελεχωθεί με 1.200-1.500 άτομα, φτάνοντας σταδιακά τα 5.000, λειτουργώντας nonstop. Το υπουργείο Άμυνας προγραμματίζει στρατολόγηση 6.000 εθελοντών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το 2026, έναντι 6.500 για το 2025.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Η Ολλανδία επιθυμεί να ανεβάσει το στρατιωτικό προσωπικό από 74.000 σε 200.000, δίνοντας έμφαση στους εφέδρους, σύμφωνα με δημόσιο ΜΜΕ NOS τον Μάρτιο.

ΠΟΛΩΝΙΑ

Η Πολωνία, με ένα από τα ισχυρότερα στρατεύματα του ΝΑΤΟ, ετοιμάζει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο εκπαίδευσης 400.000 πολιτών το 2026, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας τον Νοέμβριο. Εθελοντικό για όλους, περιλαμβάνει μαθήματα βασικής ασφάλειας, επιβίωσης, ιατρικής και ψηφιακής υγιεινής.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ρουμανία εντείνει την εθελοντική στρατολόγηση με καλύτερους μισθούς και εκπαίδευση. Παρά σταθερούς συνολικούς αριθμούς, δυσκολεύεται στην εκπαίδευση/διακράτηση ειδικών, όπως πιλότων και χειριστών αεράμυνας/πυραύλων. Η βουλή ψήφισε νόμο για εθελοντική θητεία 18-35 ετών (άνδρες/γυναίκες), με 4 μήνες αμειβόμενης εκπαίδευσης και μπόνους 3 μηνιαίων μισθών.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Η Σουηδία επανενεργοποίησε τη θητεία το 2017. Φέτος στρατεύτηκαν 7.000+, συν 1.000 εθελοντές. Στόχος 12.000 μέχρι 2032. Η θητεία θα καλύψει την επέκταση του στρατού, αλλά η αντικατάσταση συνταξιοδοτούμενων επαγγελματιών αξιωματικών είναι μεγαλύτερη πρόκληση. Στα τέλη του 2023, οι ένοπλες δυνάμεις της Σουηδίας απασχολούσαν 9.700 επαγγελματικούς αξιωματικούς, αριθμό που σχεδιάζει να αυξήσει σε τουλάχιστον 11.800 το 2035. Αναμένει αύξηση του αριθμού του πολιτικού προσωπικού στις ένοπλες δυνάμεις κατά περίπου 30% τα επόμενα χρόνια.