«Περισσότερο απογοητευμένοι από ποτέ» είναι οι Γερμανοί επιχειρηματίες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) Πέτερ Λάιμπινγκερ, ο οποίος περιγράφει την κατάσταση στην οικονομία ως «τη χειρότερη κρίση από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας». Αύξηση των ωρών εργασίας και των ορίων ηλικίας προτείνει ως μοχλό ανάπτυξης η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε.

«Το κλίμα έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Είναι εξαιρετικά αρνητικό, σε ορισμένες περιπτώσεις εντελώς επιθετικό», δήλωσε στην Süddeutsche Zeitung ο κ. Λάιμπινγκερ, με αναφορά στον αργό ρυθμό μεταρρυθμίσεων από την πλευρά της κυβέρνησης, ο οποίος, όπως είπε, «πυροδοτεί όλο και περισσότερο την οργή στην επιχειρηματική κοινότητα». Όταν η κυβέρνηση ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Μάιο, «η κατάσταση ήταν κρίσιμη, αλλά η διάθεση ήταν αυτή της ελπίδας. Το περασμένο καλοκαίρι όμως, έπειτα από ένα καλό ξεκίνημα, ο κυβερνητικός συνασπισμός έχασε τον δρόμο του, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά πολλοί στις εταιρίες να είναι πιο απογοητευμένοι από ό,τι έχω ποτέ βιώσει», υπογράμμισε ο επικεφαλής της BDI και πρόσθεσε:

«Βρισκόμαστε εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας: ύφεση, μείωση της παραγωγής από το 2018, χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας και τελευταία θέση στην ανάπτυξη μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Το κοινωνικό μας μοντέλο απειλεί να ξεφύγει από τα χέρια μας», προειδοποίησε ο κ. Λάιμπινγκερ. Ως βασικές αιτίες του προβλήματος ανέφερε τη γραφειοκρατία, τις λίγες ώρες εργασίας, την έλλειψη ευελιξίας – «όλα όσα μας κοστίζουν σε ταχύτητα», είπε χαρακτηριστικά. «Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους δασμούς και τις λιγότερο ανοιχτές παγκόσμιες αγορές. Το βασικό πρόβλημα είναι η ταχύτητα. Είμαστε απλώς πολύ αργοί», τόνισε και ανέδειξε ως σημαντικότερη απειλή τον ανταγωνισμό από την Κίνα. «Ο βιομηχανικός μας πυρήνας κινδυνεύει, επειδή η Κίνα αντιγράφει το επιχειρηματικό μας μοντέλο, αλλά με χαμηλότερο κόστος και κυρίως πολύ πιο γρήγορα», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις προσδοκίες από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο Πέτερ Λάιμπινγκερ παραδέχθηκε ότι ήταν ίσως πολύ υψηλές, «αλλά η κυβέρνηση πρέπει να κάνει καλύτερη δουλειά στο να πείσει τον κόσμο ότι τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε ζήτησε «ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα υπερβαίνουν κατά πολύ την προγραμματική συμφωνία» των κυβερνητικών εταίρων. «Για μένα, η προγραμματική συμφωνία είναι η βάση των πολιτικών μας ενεργειών, αλλά για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) είναι το ανώτατο όριο», δήλωσε η κυρία Ράιχε στον ενημερωτικό ιστότοπο «t-online» και ζήτησε αύξηση των συνολικών ωρών εργασίας, επιμήκυνση των εργάσιμων ετών και ευελιξία στην περίπτωση απολύσεων. Τάχθηκε ακόμη υπέρ της εφαρμογής φορολογικών και άλλων κινήτρων προκειμένου να μειωθούν οι περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης και μερικής απασχόλησης:

«Δεν μπορεί οι εταιρίες που παραπονιούνται για την έλλειψη νέων ταλέντων να στέλνουν ταυτόχρονα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης σε σταδιακή συνταξιοδότηση από τα 61», τόνισε και ζήτησε επίσης χαλάρωση της νομοθεσίας περί προστασίας από απολύσεις.

«Χρειαζόμαστε πιο ευέλικτη προστασία από απολύσεις, για τους πλέον ευάλωτους εργαζόμενους, αλλά πάνω από όλα νομοθεσία η οποία θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις, ειδικά σε τομείς με υψηλούς μισθούς, να μειώνουν το προσωπικό πιο γρήγορα, όταν είναι απαραίτητο. Αυτό θα βοηθήσει τις εταιρίες να προσαρμόζονται και να αναδιαρθρώνονται πιο γρήγορα στις νέες συνθήκες αγοράς» δήλωσε.