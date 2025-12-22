Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός Ηρακλειώτης επιχειρηματίας Σπύρος Καλλέργης, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους.

Ο Σπύρος Καλλέργης ήταν ένας άνθρωπος ανήσυχος και δραστήριος με πολλές επιχειρήσεις στον χώρο των οικοδομικών, ξενοδοχειακών και σταθμών αυτοκινήτων (ανοίγοντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας με συνεργάτες κυρίως από το Μαλεβίζι), καθώς και στον αγροτικό τομέα με τη δημιουργία αμπελώνων αλλά και οινοποιείου και την παραγωγή ιδιαίτερων κρασιών ντόπιων ποικιλιών.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα συνεχίστηκε, όπως αναφέρει το patris.gr, με την αγορά της έγκριτης περιφερειακής εφημερίδας «Η ΤΟΛΜΗ», το αρχείο της οποίας δωρίστηκε στον Δήμο Μαλεβιζίου το 2016.

– Αθλητής στο χώρο της πάλης, ασχολήθηκε με την ίδρυση του «ΚΑΛΛΕΡΓΕΙΟΥ Α.Ο.» στην Ελληνορωμαϊκή και Ελευθέρα πάλη στην Κρήτη, όπου και ήταν πρόεδρος για τριάντα και πλέον χρόνια, εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της ομοσπονδίας Πάλης Ελλάδος για 25 έτη και ιδρυτής και πρόεδρος της τοπικής επιτροπής πάλης Κρήτης με πολλές διακρίσεις εντός και εκτός Ελλάδος, τρεις φορές αρχηγός των Ελληνικών αποστολών σε παγκόσμια πρωταθλήματα (Ατλάντα, Βουδαπέστη, Πάτρα).

– Ιδρυτής και εκλεγμένος πρόεδρος για 18 χρόνια του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Αλόγου «ΠΑΣΥΦΑ».

– Ειδικός σύμβουλος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου για θέματα ακινήτων.

– Μέλος του Δ.Σ. του ιδρύματος σοσιαλιστικών μελετών «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ».

– Πρόεδρος της λέσχης «ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΙΔΩΝ» για 20 και πλέον έτη.

– Επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας στην Κρήτη από το 2016.

Τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με τα κοινά κατεβαίνοντας ως υποψήφιος δήμαρχος Μαλεβιζίου, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με την παράταξη του σημερινού δημάρχου Μενέλαου Μποκέα και ήταν πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μαλεβιζίου στην προηγούμενη θητεία.