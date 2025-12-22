Σε επτά προσαγωγές ατόμων από την Πολυτεχνειούπολη στο Ζωγράφου προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα την ΕΛΑΣ, συνεργεία καθαρισμού πήγαν να κάνουν εργασίες στις φοιτητικές εστίες ωστόσο συνάντησαν αντίδραση από ομάδα φοιτητών που πραγματοποιούν κατάληψη σε χώρους εντός του κτιρίου.

Λόγω της κατάστασης ζητήθηκε η συνδρομή αστυνομικών δυνάμεων προκειμένου να προχωρήσουν ομαλά οι προγραμματισμένες εργασίες. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 7 προσαγωγές από το σημείο.