Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επισκέφθηκε τη Δαμασκό και παραχώρησε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σύρο ομόλογό του, Εσάντ Χασάν Σεϊμπάνι. Ο Φιντάν τόνισε:

«Βλέπουμε ότι οι SDF δεν έχουν πρόθεση να σημειώσουν μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες ενσωμάτωσης με τη διοίκηση της Δαμασκού. Το γεγονός ότι η οργάνωση διεξάγει ορισμένες δραστηριότητες σε συντονισμό με το Ισραήλ αποτελεί επί του παρόντος μεγάλο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις».

Μετά τη συνάντηση, ο Φιντάν σημείωσε ότι συζήτησαν διμερείς σχέσεις, περιφερειακή ασφάλεια και τις απειλές κατά της σταθερότητας της Συρίας. Υπογράμμισε μάλιστα πως η σταθερότητα της Συρίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σταθερότητα της Τουρκίας, καθιστώντας το ζήτημα κρίσιμο για την Άγκυρα.

«Οι SDF δεν δείχνουν διάθεση προόδου»

Η δράση των οργανώσεων PKK/YPG, που δρουν στη Συρία υπό την ονομασία SDF, βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών. Ο Φιντάν δήλωσε: «Δυστυχώς, όπως ανέφερε και ο αξιότιμος συνάδελφός μου, η εντύπωση είναι πως δεν υπάρχει διάθεση για πρόοδο. Συζητήσαμε και τα αίτια. Το γεγονός ότι οι SDF συντονίζονται με το Ισραήλ σε ορισμένες δραστηριότητες αποτελεί εμπόδιο στον διάλογο με τη Δαμασκό».

Παράλληλα, επεσήμανε τη σημαντική πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας τον τελευταίο χρόνο και χαρακτήρισε ως μεγάλο πλεονέκτημα την κατάργηση του Νόμου του Καίσαρα (Caesar Act) από την Αμερικανική Γερουσία, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις στη Συρία. Ευχαρίστησε προσωπικά την αμερικανική διοίκηση και τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας τη συνεισφορά στην περιφερειακή σταθερότητα.

Στάση της Δαμασκού και στρατηγική συνεργασία

Από την πλευρά του, ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών Σεϊμπάνι τόνισε: «Θα δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην περιοχή Τζεζίρα (βορειοανατολική Συρία). Το συριακό κράτος θα είναι παρόν εκεί. Δυστυχώς, δεν είδαμε βούληση από τις SDF. Χθες λάβαμε μια απάντηση για την εφαρμογή της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου και την αξιολογούμε. Οι σχέσεις με την Τουρκία είναι στρατηγικές και συνεργαζόμαστε σε κάθε τομέα».

Ο Φιντάν, που βρέθηκε στη Συρία μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και τον επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν, συμμετείχε σε συναντήσεις με τον Αντιπρόεδρο Σάρα και άλλους αξιωματούχους, στο πλαίσιο του σχήματος «3+3».

Σχετικά με το Ισραήλ, ο Φιντάν δήλωσε ότι η Άγκυρα αναμένει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τη Δαμασκό. Υπογράμμισε ότι το Τελ Αβίβ θα πρέπει να εγκαταλείψει τις «επεκτατικές πολιτικές» και να επιδιώξει αμοιβαία συμφωνία με τις χώρες της περιοχής, κάτι που θα ενισχύσει την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια.

Ενσωμάτωση των SDF στη Συρία

Ο Τούρκος Υπουργός επανέλαβε ότι η Άγκυρα θεωρεί κρίσιμη την ενσωμάτωση των SDF στη συριακή διοίκηση μέσω «διαλόγου και συμβιβασμού», ώστε να σταματήσουν να αποτελούν εμπόδιο για την ενότητα και την ευημερία της χώρας.

Οι SDF (Syrian Democratic Forces – Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις) είναι πολυεθνική και πολυθρησκευτική στρατιωτική συμμαχία στη Συρία.