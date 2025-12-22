Στις 24 Δεκεμβρίου θα συναντηθούν αμυντικοί αξιωματούχοι από την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη με σκοπό να συζητήσουν τη δυνατότητα να αποκατασταθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε σήμερα ο Ταϊλανδός Υπουργός Εξωτερικών, καθώς οι μεθοριακές συγκρούσεις μπήκαν σήμερα στην τρίτη εβδομάδα τους.

Η απόφαση ελήφθη σήμερα στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης στην Κουάλα Λουμπούρ των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίοι επεδίωκαν να διασώσουν την εκεχειρία για την οποία είχαν μεσολαβήσει η Μαλαισία ως προεδρεύουσα της ASEAN και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από ένα προηγούμενο γύρο συγκρούσεων τον Ιούλιο.

Ο Ταϊλανδός Υπουργός Εξωτερικών Σιχασάκ Πουανγκκετκεό δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο με την Καμπότζη υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ και έχει έκτοτε ανασταλεί, συνήφθη «βιαστικά».

«Παρατήρησα ότι βιαστήκαμε να κάνουμε την (κοινή) δήλωση. Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν η δήλωση να υπογραφεί εγκαίρως για την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ», δήλωσε από την Κουάλα Λουμπούρ ο επικεφαλής της ταϊλανδικής διπλωματίας.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να διεξαγάγουν συνομιλίες χρησιμοποιώντας τη Γενική Επιτροπή Συνόρων, έναν καθιερωμένο διμερή μηχανισμό, με την Ταϊλάνδη να προτείνει οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν στη μεθοριακή γραμμή στην ταϊλανδική επαρχία Τσανταμπούρι, διευκρίνισε ο Ταϊλανδός ΥΠΕΞ στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη μαλαισιανή πρωτεύουσα.

Το Υπουργείο Άμυνας της Καμπότζης δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Σιχασάκ δήλωσε ότι η Ταϊλάνδη θέλει μια «αληθινή κατάπαυση του πυρός» με σταθερή δέσμευση εκ μέρους της Καμπότζης και λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής, προσθέτοντας ότι η άρση των ναρκοπεδίων είναι απαραίτητη για να προχωρήσει η διαδικασία.

«Μια κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί απλώς να ανακοινωθεί, χρειάζεται συζήτηση», δήλωσε.

Η συνεδρίαση των μελών της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) πραγματοποιήθηκε έπειτα από δύο εβδομάδες σφοδρών μαχών που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 80 ανθρώπους, ενώ προκάλεσαν τον εκτοπισμό περισσότερων από μισό εκατομμύριο.

Η περιφερειακή προσπάθεια για ειρήνευση ανελήφθη την ώρα που οι ΗΠΑ και η Κίνα διεξάγουν χωριστές διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, χωρίς ενδείξεις επιτυχίας μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο Σιχασάκ δήλωσε πως ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε η Κίνα εμπλέκονται στην απόφαση να επαναλάβουν οι δύο χώρες αργότερα αυτή την εβδομάδα τις συνομιλίες, προσθέτοντας ότι η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη «εργάζονται για την επίλυση των ζητημάτων».

Εξάλλου η Καμπότζη ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας Κινέζος υπήκοος τραυματίσθηκε από τα πυρά πυροβολικού του ταϊλανδικού στρατού κοντά στα σύνορα.

Οι ταϊλανδικές δυνάμεις έριξαν «οβίδες πυροβολικού σε ζώνες αμάχων», προκαλώντας «την πλήρη καταστροφή ενός σπιτιού και τραυματίζοντας έναν Κινέζο υπήκοο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το καμποτζιανό Υπουργείο Εσωτερικών.