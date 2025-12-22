Σε κατάσταση παροξυσμού βρίσκεται ο τουρκικός Τύπος, αντανακλώντας τον έντονο εκνευρισμό της κυβέρνησης Ερντογάν για την ολοένα και στενότερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Η Άγκυρα, βλέποντας τον στρατηγικό της αποκλεισμό στην Ανατολική Μεσόγειο να παίρνει μόνιμα χαρακτηριστικά, επιστρατεύει σκληρή ρητορική και ειρωνικά σχόλια για να απαξιώσει ένα μέτωπο που πλέον θωρακίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των τριών χωρών.

Το «κάστρο από άμμο» και η τουρκική αλαζονεία

Με τον προκλητικό τίτλο «Akdeniz‘in Kumdan Kalesi!» (Το κάστρο της Μεσογείου από άμμο!), η εφημερίδα Türkiye εξαπολύει μια άνευ προηγουμένου επίθεση στις τριμερείς συμφωνίες. Το τουρκικό δημοσίευμα υποστηρίζει με αλαζονεία ότι η συμμαχία Αθήνας-Λευκωσίας-Τελ Αβίβ στερείται στέρεων θεμελίων και είναι καταδικασμένη να καταρρεύσει «σαν κάστρο στην άμμο» μόλις η Τουρκία αποφασίσει να επιβάλει τα δικά της τετελεσμένα στο πεδίο.

Πίσω από τις λέξεις, ωστόσο, κρύβεται η προφανής ανησυχία της Άγκυρας ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί και οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή ακυρώνουν στην πράξη το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Εκβιασμοί και «διπλωματία των κανονιοφόρων»

Η τουρκική ανάλυση δεν μένει μόνο στους χαρακτηρισμούς, αλλά προχωρά σε έμμεσους εκβιασμούς. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οποιαδήποτε κίνηση στην περιοχή αγνοεί την Τουρκία είναι «μη βιώσιμη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει ακόμα και ισχύ για να εμποδίσει τον ενεργειακό πλούτο της Μεσογείου να φτάσει στην Ευρώπη χωρίς τη δική της διαμεσολάβηση.

Η Türkiye Gazetesi ισχυρίζεται προκλητικά ότι:

Οι συμμαχίες των γειτόνων της είναι «τεχνητές» και βασίζονται σε ξένα συμφέροντα.

Η Ελλάδα και η Κύπρος χρησιμοποιούν το Ισραήλ ως «ασπίδα», αλλά αυτή η ασπίδα θα αποδειχθεί εύθραυστη.

Η μόνη «πραγματικότητα» στη Μεσόγειο είναι η τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Πέρα από την εφημερίδα Türkiye και τα ειρωνικά σχόλια περί «κάστρων στην άμμο», το κλίμα στον τουρκικό Τύπο λαμβάνει πλέον διαστάσεις συναγερμού. Η Hürriyet αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ελληνο-ισραηλινή συνάντηση στην Ιερουσαλήμ… Το πρόβλημα για αυτή την τριάδα είναι η Τουρκία». Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η συνάντηση των ηγετών του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου για θέματα άμυνας, ενέργειας και των εξελίξεων στη Γάζα, αποτελεί μια κίνηση που η Άγκυρα παρακολουθεί στενά, καθώς αντιλαμβάνεται ότι οι περιφερειακές ισορροπίες μεταβάλλονται εις βάρος της.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εφημερίδα Milliyet, η οποία υιοθετεί μια σαφώς πιο επιθετική και κινδυνολογική ρητορική. Με τον προκλητικό τίτλο «Ισραήλ, Ελλάδα και “Νότια Κύπρος” ενώνονται: Ένα στρατιωτικό σχέδιο κατά της Τουρκίας είναι στο τραπέζι», η εφημερίδα επιχειρεί να παρουσιάσει τη νόμιμη συνεργασία τριών κυρίαρχων κρατών ως μια απευθείας στρατιωτική απειλή.

Η σπουδή για τη Συρία ως αντίβαρο

Ο αφηνιασμός των Τούρκων αναλυτών συνδέεται άμεσα και με τις προσπάθειες της Άγκυρας να σπάσει τη δική της απομόνωση μέσω της προσέγγισης με τη Συρία. Η αποστολή των Φιντάν και Γκιουλέρ στη Δαμασκό ερμηνεύεται ως μια απεγνωσμένη προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος που θα ανατρέψει τους σχεδιασμούς της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Είναι σαφές ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας βρίσκεται σε αμηχανία, καθώς η στρατηγική «ασφυξία» που νιώθει στην Ανατολική Μεσόγειο μετατρέπεται σε επιθετική προπαγάνδα, σε μια προσπάθεια να πείσει το εσωτερικό της ακροατήριο ότι η χώρα παραμένει ο κυρίαρχος ρυθμιστής των εξελίξεων.

Από τους όρκους ειρήνης στις νεοοθωμανικές απειλές και το πειρατικό «Mavi Vatan»

Η πρόσφατη ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την τελετή παράδοσης του νέου υποβρυχίου του τουρκικού στόλου, αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα της «σχιζοφρενικής» διπλωματίας που ασκεί η Άγκυρα.

Από τη μία πλευρά, ο Τούρκος πρόεδρος διαβεβαίωσε πως «δεν έχουμε βλέψεις για τα εδάφη κανενός», ενώ από την άλλη, την ίδια ακριβώς στιγμή, εξήγγειλε την προάσπιση της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Mavi Vatan). Πρόκειται για ένα επεκτατικό δόγμα που αποτελεί τον ορισμό της αυθαιρεσίας, καθώς περιφρονεί πλήρως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), επιχειρώντας να υφαρπάξει τους ενεργειακούς πόρους κυρίαρχων κρατών.

Η «πειρατεία» της Ανατολικής Μεσογείου

Η Τουρκία, λειτουργώντας εκτός κάθε διεθνούς νομικού πλαισίου, χρησιμοποιεί ως «πολιορκητικό κριό» το ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο.

Μια συμφωνία που αγνοεί την ύπαρξη της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, επιδιώκοντας να δημιουργήσει μια τεχνητή θαλάσσια γέφυρα με τη Λιβύη πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Στόχος της Άγκυρας δεν είναι η συνεργασία, αλλά η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και του ορυκτού πλούτου που ανήκουν στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η καταχρηστική αντίληψη της Τουρκίας για την περιοχή αποκαλύφθηκε πλήρως από τη στάση της στο θέμα των εξοπλισμών. Η Άγκυρα προτίμησε συνειδητά να απωλέσει προσοδοφόρα εξοπλιστικά πακέτα από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, παρά να άρει το παράνομο Casus Belli (αιτία πολέμου) κατά της Ελλάδας.

Αυτή η εμμονή στην απειλή βίας εκθέτει ανεπανόρθωτα την Τουρκία ως έναν παράγοντα αποσταθεροποίησης που αρνείται να συμμορφωθεί με τους κανόνες του 21ου αιώνα.

Από τη Μεσόγειο μέχρι την Ιερουσαλήμ: Το όραμα του «Σουλτάνου»

Οι επεκτατικές βλέψεις του Ερντογάν δεν περιορίζονται στις θάλασσες. Οι πρόσφατες, εμπρηστικές δηλώσεις του περί «απελευθέρωσης» της Ιερουσαλήμ αποκαλύπτουν το βαθύτερο νεοοθωμανικό του όραμα.

Η ρητορική αυτή, που θυμίζει εποχές χαλιφάτου, στοχεύει στην ηγεμονία της Τουρκίας πάνω σε ολόκληρο τον μουσουλμανικό κόσμο, αμφισβητώντας το status quo και την ασφάλεια στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.