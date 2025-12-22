Το δικό του αυστηρό μήνυμα για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο στέλνει ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας. «Έχουμε τη δυνατότητα να εξαλείψουμε κάθε απειλή» τόνισε χαρακτηριστικά σύμφωνα με όσα μετέδωσε σήμερα, Δευτέρα 22/12 ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Η τρέχουσα κατάσταση δείχνει ότι οι εντάσεις στο Αιγαίο μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω αμοιβαίας κατανόησης και διαλόγου. Μερικές φορές συναντάμε ενέργειες και δηλώσεις που στοχεύουν στη διατάραξη των εποικοδομητικών προσπαθειών που καταβάλλουν οι ηγέτες των δύο χωρών. Όσοι προσπαθούν να χτίσουν την πολιτική τους καριέρα σπέρνοντας διχόνοια μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού θα πρέπει να απαλλαγούν από την παράνοιά τους για τις απειλές και να σταματήσουν να υπονομεύουν τη διαδικασία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός.

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Ωστόσο, έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή που μπορεί να στρέφεται κατά της χώρας μας. Τονίζουμε με αποφασιστικότητα σε κάθε ευκαιρία ότι καμία προσπάθεια αποκλεισμού της χώρας μας ή παραβίασης των νόμιμων δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν θα ευοδωθεί, και από αυτή την άποψη, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» με την ίδια ευαισθησία» συμπλήρωσε.

Ο Γκιουλέρ μιλώντας επίσης σε δημοσιογράφους είπε: «Το γεγονός ότι η Ελλάδα, το Ισραήλ και οι Ελληνοκύπριοι (Κυπριακή Δημοκρατία) συνεργάζονται και υπογράφουν συμφωνίες, δεν αποτελεί απειλή για εμάς. Υπογράφουμε επίσης συμφωνίες με πολλές χώρες. Αλλά δεν συνάπτουμε αυτές τις συμφωνίες εναντίον κάποιας συγκεκριμένης χώρας. Υπάρχουν αναφορές ότι θα αναπτύξουν συστήματα αεράμυνας, τα οποία θα αποκτήσουν από το Ισραήλ, σε νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Αυτά είναι, εξ ορισμού, αποστρατιωτικοποιημένα νησιά, που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είναι οπλισμένα βάσει των συνθηκών. Πραγματοποιούμε τις απαραίτητες εργασίες σε αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να τρέφουν υπερβολικές ελπίδες. Δεν βλέπουμε κανένα πρόβλημα με την προμήθεια των F-16. Φυσικά, η προτεραιότητά μας θα είναι τα F-35. Γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ και η Ελλάδα ασκούν πιέσεις για να μας εμποδίσουν να παραλάβουμε αυτά τα αεροσκάφη».