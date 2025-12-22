Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εντάσσονται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εθνικές εκλογές ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, τέσσερις παραιτηθέντες Γενικοί Γραμματείς και ένας συνεργάτης του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το κυβερνών κόμμα αναφέρεται πως ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:

⁃Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής.

⁃Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.

⁃ Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

⁃ Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.

⁃ Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και

⁃ Ο συνεργάτης στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.