Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, παίκτες της Σεβίλλης τη φετινή σεζόν και στους λογαριασμούς του κλαμπ στα social media παρουσιάζεται σαν Έλληνας Θεός.

Ο διεθνής τερματοφύλακας ήταν αυτός που έδωσε τον βαθμό στους Ανδαλουσιανούς κόντρα στη Χιρόνα καθώς απέκρουσε πέναλτι στο 98ο λεπτό, με τους οπαδούς της ομάδας του αλλά και τον ισπανικό Τύπο να τον αποθεώνουν για ακόμη μία φορά.

Με 20 συμμετοχές μέχρι στιγμής, ο Βλαχοδήμος κάνει ό,τι μπορεί για να μην κινδυνέψει με υποβιβασμό η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα και η Σεβίλλη αποφάσισε να τον αποθεώσει με μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media.

«Οδυσσέας. Ο Έλληνας Θεός μας», ανέφερε το μήνυμα της ισπανικής ομάδας, συνοδεύοντάς το από μια φωτογραφία που δείχνει τον Βλαχοδήμο έτοιμο για… μάχη.