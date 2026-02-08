Με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να αποκρούει πέναλτι στο 98ο λεπτό, η Σεβίλλη πήρε τον βαθμό με το εντός έδρας 1-1 κόντρα στη Χιρόνα για την 23η αγωνιστική της La Liga, με τον Ματίας Αλμέιδα να παίρνει βαθιά ανάσα καθώς ενδεχόμενη ήττα είναι πιθανό να έφερνε την απόλυσή του.

Ο αγώνας άρχισε με τον χειρότερο τρόπο για την ομάδα του διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα καθώς μόλις στο 2ο λεπτό ο Λεμάρ έκανε το 0-1, σκορ που όλα έδειχναν ότι θα έμενε ως το τέλος.

Στο 93′, όμως, ο Σάλας έκανε το 1-1 για τους Ανδαλουσιανούς, οι οποίοι είδαν τη χαρά να μετατρέπεται σε… φόβο στο 98′, καθώς η Χιρόνα κέρδισε πέναλτι και είχε μεγάλη ευκαιρία για να πάρει τη νίκη.

Ο Βλαχοδήμος, όμως, νίκησε τον Στουάνι που ανέλαβε την εκτέλεση και χάρισε τον βαθμό στη Σεβίλλη, η οποία είναι στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού, με τον Αλμέιδα να παραμένει, τουλάχιστον προς το παρόν, στη θέση του.