Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προγραμματίζει να φιλοξενήσει ηγέτες κρατών της Λατινικής Αμερικής σε σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι, στη νότια Φλόριντα, το Σάββατο 7 Μαρτίου, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η πηγή αυτή δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύνοδο, στην οποία έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ιδίως οι πρόεδροι της Αργεντινής, της Παραγουάης, της Βολιβίας, του Σαλβαδόρ, του Ισημερινού και της Ονδούρας.

Το διπλωματικό ραντεβού οργανώνεται δυο μήνες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα την 3η Ιανουαρίου με αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, αν μη τι άλλο επίδειξη δύναμης της Ουάσιγκτον.

Η σύνοδος αναμένεται να έχει στο επίκεντρο τη μείωση της επιρροής της Κίνας στην ήπειρο, κατά δημοσιεύματα του Τύπου της Αργεντινής.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και αυτός του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε θεωρείται πως είναι οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και δεν είναι ξεκάθαρο αν θα προσκληθούν και άλλοι ηγέτες ή όχι.

Οι ηγέτες της Βραζιλίας, της Κολομβίας και του Μεξικού, που τοποθετούνται στην αριστερά, έχουν πιο περίπλοκες σχέσεις με τον αμερικανό πρόεδρο.

Ο ρεπουμπλικάνος, που άλλοτε αρεσκόταν να κατακεραυνώνει τον επεμβατισμό των ΗΠΑ στο εξωτερικό, άλλαξε πορεία: το τρέχον διάστημα δηλώνει πως εφαρμόζει το «δόγμα Ντονρό», λογοπαίγνιο με το δικό του μικρό όνομα και το επώνυμο του αμερικανού προέδρου Τζέιμς Μονρό, που διεμήνυε εν έτει 1823 ότι η Λατινική Αμερική ήταν η «πίσω αυλή» των ΗΠΑ, πως αποτελούσε μέρος της σφαίρας επιρροής της.