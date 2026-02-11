Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε τους τόνους στη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, βάζοντας στο «στόχαστρο» τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μετά από όσα αποκαλύφθηκαν από την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η ΝΔ ήθελε να την κλείσει άρον – άρον, εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε ντιλς και να υπερψηφίζουμε», είπε, προσθέτοντας: «Αυτή η επιτροπή για να έχει νόημα, θα πρέπει να έρθει ο κ. Μητσοτάκης. Οι ακροάσεις προσώπων πρέπει να ξεκινήσουν από τον πρωθυπουργό αλλά και από τους επίορκους κυβερνητικούς, με πρώτους τους Βορίδη-Αυγενάκη».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διέκοψε την ομιλία της Ντόρας Μπακογιάννη, με τον πρόεδρο της επιτροπής Γιάννη Οικονόμου να επιχειρεί να την επαναφέρει στην τάξη.

Μπακογιάννη: Θα πρέπει να οριστεί αποστολή που θα πάει στις Βρυξέλλες. Όχι όλοι… για να συζητήσουμε τη νέα ΚΑΠ.

Κωνσταντοπούλου: Όχι όλοι. Να πάνε μόνο όσοι είναι καλοί.

Οικονόμου: Σας παρακαλώ. Σεβασμός.

Η ένταση συνεχίστηκε όμως και συγκεκριμένα με τον βουλευτή του ΚΚΕ Νίκο Καραθανασόπουλο, όταν είπε ότι η Πλεύση Ελευθερίας είναι υπέρ των ευρωπαϊκών πολιτικών για τον αγροτικό τομέα.

Νίκος Καραθανασόπουλος: Εμείς δεν πετάμε λόγια στον αέρα. Σας καταθέτω τα πρακτικά του ευρωκοινοβουλίου που δείχνουν ότι η ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ψήφισε υπέρ του αναθεωρημένου σχεδίου της ΚΑΠ.

Κωνσταντοπούλου: Είναι ψέμα και ζητάω το λόγο για να το διαψεύσω. Επαναλαμβάνω για να είναι σαφές σε όλους. Δεν θα έπρεπε να το κάνετε αυτό, κ. Καραθανασόπουλε. Για άγνωστο λόγο το ΚΚΕ ισχυρίζεται ότι η Πλεύση Ελευθερίας είναι υπέρ του ΝΑΤΟ και υπέρ της ΚΑΠ. Διακηρυγμένη θέση μας είναι ότι δε στηρίζουμε το ΝΑΤΟ. Είμαστε υπέρ της ειρήνης. Επίσης, η Πλεύση Ελευθερίας έχει ως θέση τις θέσεις των αγροτών, τις οποίες εκφράζουμε απερίφραστα. Εγώ προσωπικά τους υπερασπίζομαι. Υπερασπίζομαι στα δικαστήρια και τους αγρότες του ΚΚΕ. Είμαστε στην ΚΑΠ και μόνο εσείς ξέρετε γιατί λέτε τα αντίθετα.