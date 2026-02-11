Θυελλώδεις άνεμοι άφησαν πίσω τους ένα τοπίο καταστροφής στη Μαδαγασκάρη, όπου ο τροπικός κυκλώνας Gezani σάρωσε τη νήσο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 31 ανθρώπων, την ώρα που άλλοι τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της χώρας.

Δέκα οκτώ από τους θανάτους καταγράφηκαν στην Τοαμασίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του φτωχού νησιού του Ινδικού Ωκεανού και δύο σε μια γειτονική περιοχή, ανέφερε το Εθνικό Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνου και Καταστροφών (BNGRC).

«Αυτό που συνέβη είναι μια καταστροφή: σχεδόν το 75% της πόλης Τοαμασίνα ισοπεδώθηκε», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της νήσου, ο συνταγματάρχης Μικέλα Ραντριανιρίνα.

Την ίδια στιγμή, κάτοικοι στην Τοαμασίνα περιέγραψαν σκηνές χάους, καθώς ο κυκλώνας έφθασε στη χώρα αργά χθες το βράδυ. «Δεν έχω ξαναδεί τόσο ισχυρούς ανέμους… Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι μεταλλικά, όμως τραντάχθηκαν βίαια» δήλωσε o Χαριμάνγκα Ραναΐβο.

Ο Γκεζάνι προκάλεσε επίσης τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον 36 ανθρώπων. Περισσότεροι από 2.740 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους προληπτικά, αφού ο κυκλώνας έπληξε παράκτιες κοινότητες προτού μετακινηθεί στην ενδοχώρα.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να εκτοπιστούν τουλάχιστον 6.870 άνθρωποι, ενώ ένα σύνολο 250.406 ανθρώπων θεωρούνται θύματα καταστροφής, σύμφωνα με το BNGRC.

Είναι ο δεύτερος κυκλώνας που πλήττει τη Μαδαγασκάρη φέτος, δέκα ημέρες αφού ο τροπικός κυκλώνας Fytia προκάλεσε 14 νεκρούς και πάνω από 31.000 εκτοπισμένους, σύμφωνα με το γραφείο ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Επικίνδυνοι άνεμοι

Στην κορύφωσή του, ο κυκλώνας Γκεζάνι συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους ταχύτητας περίπου 185 χλμ/ώρα, με τις ριπές να αγγίζουν τα 270 χλμ/ώρα, άνεμοι τόσο ισχυροί που ξεκόλλησαν στέγες και ξερίζωσαν μεγάλα δέντρα.

Ενόψει της άφιξης του κυκλώνα, αξιωματούχοι έκλεισαν σχολεία και οργάνωσαν καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

Το Εθνικό Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνου και Καταστροφών της Μαδαγασκάρης ανέφερε ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας στην Τοαμασίνα είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι.

Σπίτια κατέρρευσαν εξαιτίας των ανέμων, στέγες διαλύθηκαν και ολόκληρες γειτονιές βυθίστηκαν στο σκοτάδι, καθώς το δίκτυο ηλεκτροδότησης υπέστη σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με το ΑΠΕ