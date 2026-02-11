Ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, ο αγαπημένος «Ντόσον» της μικρής οθόνης, πέθανε σε ηλικία 48 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε θαυμαστές και συναδέλφους σε όλο τον κόσμο. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε με μια συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, όπου η οικογένειά του έκανε λόγο για τις τελευταίες του μέρες, που τις αντιμετώπισε με «θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια» και ζήτησε ηρεμία και ιδιωτικότητα στο πένθος για τον σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο που χάθηκε.

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει τον Νοέμβριο του 2024 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου, λίγο πριν από τη συμμετοχή του στο αμερικανικό φιλανθρωπικό σόου The Real Full Monty, όπου διάσημοι γδύνονται στη σκηνή για να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για τον καρκίνο. Έναν χρόνο αργότερα, το 2025, ο Βαν Ντερ Μπικ ανακοίνωσε ότι σκόπευε να δημοπρατήσει αναμνηστικά και «θησαυρούς» από τις σειρές και τις ταινίες του, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη θεραπεία του, μια κίνηση που συγκίνησε τους πιστούς θαυμαστές του.

Ο ηθοποιός που σημάδεψε τα 90s

Γεννημένος στο Κονέκτικατ το 1977, ο ηθοποιός μεγάλωσε περισσότερο προσανατολισμένος στον αθλητισμό παρά στις τέχνες, μέχρι που ένας σοβαρός τραυματισμός στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, με βαριά διάσειση, τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τα γήπεδα για έναν χρόνο. Τότε ήταν που στράφηκε στην υποκριτική, κερδίζοντας τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο ως Ντάνι Ζούκο σε σχολική παραγωγή του μιούζικαλ Grease, ένα βήμα που έμελλε να αλλάξει οριστικά τη ζωή του.

Το 1998 εκτοξεύτηκε στη φήμη ενσαρκώνοντας τον Ντόσον Λίρι στη νεανική σειρά Dawson’s Creek, έναν έφηβο σινεφίλ που λάτρευε τον Στίβεν Σπίλμπεργκ όσο και τη γειτόνισσα και παιδική του φίλη, Τζόι Πότερ, την οποία υποδυόταν η Κέιτι Χολμς. Την ίδια χρονιά αναδείχθηκε από το People ως ένας από τους «Πιο Όμορφους Ανθρώπους στον Κόσμο», ενώ χρόνια αργότερα, στην 25η επέτειο της σειράς, έγραψε πως η επιτυχία του ήρθε «όχι σταδιακά, αλλά μέσα σε μια νύχτα», μετά από πέντε χρόνια οντισιόν, εκατοντάδες ώρες στη σκηνή και αμέτρητες απορρίψεις.

Ο ηθοποιός πίσω από το φαινόμενο «Dawson’s Creek»

Η ξαφνική διασημότητα δεν ήταν εύκολη για τον νεαρό τότε ηθοποιό, που έχει περιγράψει ότι το να κυκλοφορεί στον δρόμο ήταν «επικίνδυνο», καθώς μία υπογραφή μπορούσε να εξελιχθεί σε «σκηνή υστερίας» από θαυμάστριες, με αποτέλεσμα να ζει με φόβο για τις αντιδράσεις των έφηβων κοριτσιών. Μετά το τέλος της σειράς, ερωτήσεις για πιθανό reunion τον ακολουθούσαν για χρόνια, με τον ίδιο να δηλώνει το 2017 ότι ένιωθε «απολύτως ολοκληρωμένος» που είχε αφήσει τον χαρακτήρα του Ντόσον στο παρελθόν, μέχρι που, μετά τη διάγνωση του καρκίνου, δρομολογήθηκε μια φιλανθρωπική επανένωση με την παλιά ομάδα, στην οποία τελικά δεν μπόρεσε να συμμετάσχει λόγω της υγείας του και τον ρόλο του Ντόσον ανέλαβε ο Λιν-Μάνουελ Μιράντα.

Πέρα από την τηλεόραση, ο Βαν Ντερ Μπικ ξεχώρισε και στον κινηματογράφο με συμμετοχές σε ταινίες όπως το εφηβικό αθλητικό δράμα Varsity Blues, στο πλευρό του Πολ Γουόκερ, καθώς και στη μεταφορά του μυθιστορήματος The Rules of Attraction του Μπρετ Ίστον Έλις, όπου υποδύθηκε τον Σον Μπέιτμαν, μικρότερο αδελφό του διαβόητου Πάτρικ Μπέιτμαν του American Psycho, μπλεγμένο σε ένα σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο. Σταδιακά στράφηκε σε πιο αυτοσαρκαστικούς, μετα-ρόλους, όπως η εμφάνισή του στο Scary Movie, όπου εισβάλλει σε λάθος σκηνικό με το soundtrack του Dawson’s Creek να παίζει, αλλά και ο ρόλος του «εαυτού του» στη σειρά Don’t Trust the B—- in Apartment 23, που του χάρισε υποψηφιότητα στα Teen Choice Awards το 2012 για «male scene stealer».

Ο ηθοποιός αγκάλιασε το χιούμορ γύρω από την εικόνα του και τη διαδικτυακή του «ugly cry face» φήμη, συμμετέχοντας σε σειρά σκετς για το Funny or Die, ανάμεσά τους και το Vandermemes, όπου διακωμωδούσε ο ίδιος το meme στο οποίο πρωταγωνιστούσε. Πίσω όμως από την αυτοσαρκαστική δημόσια περσόνα, ο Βαν Ντερ Μπικ ήταν αφιερωμένος στην οικογένειά του και αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Κίμπερλι, και τα έξι παιδιά τους, την Ολίβια, τον Τζόσουα, την Ανναμπελ, την Εμίλια, την Γκουέντολιν και τον Τζερεμάια, που καλούνται τώρα να διαχειριστούν την απώλεια ενός αγαπημένου συζύγου και πατέρα.