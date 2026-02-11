Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη την Τετάρτη στις Βρυξέλλες στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή των υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Κατά την παρέμβασή μου, μεταξύ άλλων, ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζέντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ».

Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας.



Κατά την παρέμβασή μου μεταξύ άλλων ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζεντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ @Hcdi_SA.



Στο Συμβούλιο ανταλλάξαμε απόψεις… pic.twitter.com/zUfAMdHjJc — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 11, 2026

Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ότι στο Συμβούλιο οι υπουργοί Άμυνας αντάλλαξαν απόψεις για:

– Την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– ⁠Τη Στρατηγική Επισκόπηση 2026

– Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ΕΕ.