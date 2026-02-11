Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη την Τετάρτη στις Βρυξέλλες στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή των υπουργών Άμυνας των κρατών-μελών.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Κατά την παρέμβασή μου, μεταξύ άλλων, ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζέντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ».

Ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ότι στο Συμβούλιο οι υπουργοί Άμυνας αντάλλαξαν απόψεις για: 

– Την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– ⁠Τη Στρατηγική Επισκόπηση 2026

– Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ΕΕ.