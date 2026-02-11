Τραγικό τέλος είχε η νοσηλεία ενός τρίχρονου αγοριού στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας, στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας το πρωί της Δευτέρας, καθώς οι γονείς του ανησύχησαν για έντονο βήχα και δυσκολία στην αναπνοή.

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ξαφνικά τα ξημερώματα της Τρίτης. Λίγο μετά τις 7 το πρωί υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι γιατροί και το προσωπικό του νοσοκομείου επιχείρησαν να τον επαναφέρουν επί περίπου δύο ώρες, χωρίς αποτέλεσμα, με το παιδί να καταλήγει λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Το αγόρι ζούσε στο Στασιό του Δήμου Τριφυλίας με τους γονείς του και το μεγαλύτερο αδελφάκι του. Ο πατέρας του είναι Ούγγρος και η μητέρα του Βρετανίδα.

Η διοικήτρια του νοσοκομείου Κυπαρισσίας, Δήμητρα Καλομοίρη, δήλωσε στην «Ελευθερία» της Καλαμάτας: «Έγινε εισαγωγή στην Παιδιατρική Κλινική, όμως την Τρίτη το πρωί κατέληξε». Όπως πρόσθεσε, τα αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί και γι’ αυτό διενεργείται νεκροτομή από την ιατροδικαστική υπηρεσία, εκφράζοντας τη λύπη της για το περιστατικό.

Παράλληλα, για τον προσδιορισμό των ακριβών συνθηκών του θανάτου έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, ενώ η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου έχει διατάξει νεκροψία-νεκροτομή