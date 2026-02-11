Η τρανς έφηβη Τζέσι Στρανγκ είναι η δράστις της μαζικής επίθεσης στο γυμνάσιο του Καναδά. Η επίθεση που διέπραξε είναι μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία στην καναδική ιστορία.

Η 18χρονη Τζέσι άνοιξε πυρ στη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Tumbler Ridge στη Βρετανική Κολούμπια χθες, αφού προηγουμένως είχε ανοίξει πυρ μέσα στο ίδιο της το σπίτι, σκοτώνοντας τη μητέρα και τον αδερφό της. Η Τζέσι κατονομάστηκε από την αστυνομία σήμερα με το όνομα Τζέσι Βαν Ρουτσελάρ. Φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε το όνομα της μητέρας της, Στρανγκ, σε κοινωνικό επίπεδο και στο σχολείο.

Μια 39χρονη δασκάλα, τρία 12χρονα κορίτσια και δύο αγόρια, ηλικίας 12 και 13 ετών, έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά της Τζέσι. Είκοσι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων δύο θυμάτων που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε κοντινά νοσοκομεία. Η Στρανγκ αυτοκτόνησε μέσα στο σχολείο. Νωρίτερα είχε σκοτώσει τη μητέρα της Τζένιφερ, 39 ετών, και τον αδελφό της Έμετ, 11 ετών, στο σπίτι τους.

Η δράστις γεννήθηκε βιολογικά ως άνδρας και έκανε μετάβαση φύλου σε γυναίκα πριν από έξι χρόνια, όπως επιβεβαίωσε η Βασιλική Καναδική Αστυνομία. «Ταυτοποιήσαμε σήμερα την ύποπτη όπως επέλεξε να αναφέρεται δημόσια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο Dwayne McDonald, Αναπληρωτής Επίτροπος της Βρετανικής Κολομβίας. «Μπορώ να πω ότι η Τζέσι γεννήθηκε ως βιολογικός άνδρας και πριν από έξι χρόνια άρχισε να αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα τόσο στον στενό της κύκλο, όσο και δημόσια».

Η 18χρονη Τζέσι πριν την φυλομετάβαση

Η Τζέσι παράτησε το σχολείο πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ήταν 14 ετών, και φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα με την ψυχική της υγεία. Η αστυνομία έχει καταγεγραμμένο ιστορικό επισκέψεων στο οικογενειακό σπίτι της, με τους αστυνομικούς να ανταποκρίνονται σε κλήσεις που σχετίζονταν τόσο με ψυχικές ασθένειες όσο και με όπλα. «Η αστυνομία έχει επισκεφθεί αυτό το σπίτι στο παρελθόν, περίπου πριν από μερικά χρόνια, όπου κατασχέθηκαν πυροβόλα όπλα βάσει του Ποινικού Κώδικα», δήλωσε ο McDonald. «Μπορώ να πω ότι αργότερα, ο νόμιμος κάτοχος αυτών των πυροβόλων όπλων υπέβαλε αίτηση για την επιστροφή τους, και όντως επιστράφηκαν».

Οι αστυνομικοί είχαν σπεύσει επίσης στο σπίτι όταν έλαβαν κλήσεις για επεισόδια που σχετίζονταν με προβλήματα ψυχικής υγείας. Η Τζέσι είχε στο παρελθόν «συλληφθεί για αξιολόγηση» βάσει του νόμου περί ψυχικής υγείας, πρόσθεσε ο McDonald. Οι Λίαμ Ίρβινγκ και Χουάν βαν Χίρντεν, πρώην μαθητές του Γυμνασίου Tumbler Ridge, περιέγραψαν την Τζέσι ως ένα «ήσυχο παιδί» που συχνά την έβλεπαν «να κάθεται μόνη της στη γωνία». Ο Ίρβινγκ είπε επίσης ότι η μητέρα και ο μικρότερος αδελφός της Τζέσι ήταν γνωστοί στην κοινότητα του Tumbler Ridge και «καλοί φίλοι» της οικογένειάς του.

«Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο σε αυτή την πόλη αυτή τη στιγμή που να μην έχει σοκαριστεί από αυτό που συνέβη», πρόσθεσε ο Ίρβινγκ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.