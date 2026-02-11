Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο Καναδάς μετά το πολύνεκρο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο και σε γειτονικό σπίτι στην κωμόπολη Τάμπλερ Ριτζ.

Δέκα άνθρωποι, περιλαμβανομένου και του δράστη, έχασαν τη ζωή τους, σε ένα από τα πλέον αιματηρά επεισόδια στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Μέχρι και αυτή την ώρα άγνωστες παραμένουν κρίσιμες λεπτομέρειες της τραγωδίας. Η τοπική αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει το όνομα ή το φύλο του προσώπου που θεωρείται υπεύθυνο για την πολύνεκρη επίθεση, παρά το γεγονός πως έχει αναφερθεί ότι τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά στις αρχές.

Μεταξύ των 27 τραυματιών κάποιοι δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή, επισημαίνουν οι αρχές.

«Πιστεύουμε ότι καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε τον δράστη», δήλωσε ο επιθεωρητής της RCMP, Κεν Φλόιντ, χωρίς άλλη πληροφορία. Οποιαδήποτε πιθανή σύνδεση μεταξύ του δράστη και του σχολείου ή της κατοικίας όπου βρέθηκαν επιπλέον θύματα εξακολουθεί να διερευνάται.

«Ένιωθα σαν να βρισκόμουν κάπου που είχα δει μόνο μέσω τηλεόρασης», δήλωσε ο μαθητής του Γυμνασίου Ντάριαν Κουίστ στο CBC.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει αστυνομικούς να έχουν φτάσει στο σχολικό συγκρότημα και να πλησιάζουν στις εισόδους του, ενώ μαθητές και προσωπικό του ιδρύματος τρέχουν προς την πλευρά που είναι σταθμευμένα τα αστυνομικά οχήματα. Παράλληλα, ένα ελικόπτερο εποπτεύει τον χώρο από αέρος.

Footage shows people running to safety as a helicopter lands at a school where a shooter took the lives of at least nine people.



The shooting took place in Tumbler Ridge, a small town in British Columbia, Canada.



🔗 Read more: https://t.co/qdTKfPSALF pic.twitter.com/7X02BmK8nQ — Sky News (@SkyNews) February 11, 2026

«Χτύπησε συναγερμός με οδηγίες για lockdown και κλειστήκαμε σε τάξη βάζοντας καρέκλες και θρανία μπορστά στην πόρτα», είπε ο μαθητής που την ώρα των πυροβολισμών βρισκόταν στο μάθημα Μηχανικής και επέμεινε ότι πέρασαν δύο εφιαλτικές ώρες μέχρι να επέμβει η αστυνομία και να οδηγηθούν έξω από το σχολείο.

🚓Un tiroteo ocurrido este martes en la localidad canadiense de Tumbler Ridge, en Columbia Británica, ha dejado al menos diez personas fallecidas y veinticinco heridas, en lo que autoridades provinciales califican como el peor ataque armado en la historia de la provincia. El… pic.twitter.com/9key3YEXqo — 101TV (@101tvandalucia) February 11, 2026

Οσον αφορά επίσης τα κίνητρα, δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εξήγηση. Πέρα από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που κάνουν λόγο για άτομο με ψυχολογικά προβλήματα, οι Αρχές αποφεύγουν οποιαδήποτε αναφορά στα πιθανά αίτια της επίθεσης.

Τέλος, αδιευκρίνιστη παραμένει η σχέση του ατόμου που πραγματοποίησε την επίθεση με το σχολείο – αν ήταν ή είχε υπάρξει μαθητής ή συνδεόταν με άλλον τρόπο με την εκπαιδευτική κοινότητα.