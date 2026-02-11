.Στο αεροδρόμιο Εσενμπογά της Άγκυρας, ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Ερσόι υποδέχθηκε θερμά τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη χθες, 11 Φεβρουαρίου 2026, σηματοδοτώντας το επίσημο πρωτόκολλο μιας υψηλού επιπέδου διπλωματικής επίσκεψης.

Διπλωματικό πρωτόκολλο και πολιτιστική διάσταση

Η επιλογή του Ερσόι δεν ήταν τυχαία: ως κορυφαίος παράγοντας του τουρκικού πολιτιστικού και τουριστικού τομέα, η παρουσία του υπογραμμίζει το στρατηγικό βάρος που δίνεται στη διμερή συνεργασία Ελλάδα-Τουρκίας σε αυτούς τους τομείς. Πρόκειται για τυπική πρακτική σε επίσημες επισκέψεις κρατικών ηγετών, όπου υπουργοί συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων συμμετέχουν στην υποδοχή στο αεροδρόμιο, μαζί με άλλους αξιωματούχους όπως αναπληρωτές υπουργούς και διπλωμάτες – μια κίνηση που ενισχύει το μήνυμα της εξειδικευμένης ατζέντας.

Η άφιξη του Μητσοτάκη έγινε γύρω στις 14:15 ώρα Ελλάδας, με αυτοκινητοπομπή να οδηγεί απευθείας στο Προεδρικό Μέγαρο στο Μπεστεπέ για τις συνομιλίες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι Επτά Κρίσιμες Συμφωνίες

Κατά τις συνομιλίες υπογράφηκαν 7 κείμενα, έξι κοινές δηλώσεις κι ένα Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον πολιτισμό, που δικαιολογεί πλήρως την επιλογή του συγκεκριμένου υπουργού. Αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από πολιτισμό και οικονομία έως άμυνα και υποδομές:

Κοινή Δήλωση Ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Μνημόνιο Κατανόησης Για τη συνεργασία στον Πολιτισμό. Κοινή Δήλωση Συνεργασία υπουργείων Εξωτερικών στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (BLACKSEA). Κοινή Δήλωση Μεταξύ «Enterprise Greece» και «Invest in Turkiye». Κοινή Δήλωση | Έναρξη διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και τεχνολογία Κοινή Δήλωση: Ενίσχυση συνεργασίας στην ετοιμότητα έναντι σεισμών. Κοινή Δήλωση Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης-Σμύρνης.

Αυτές οι συμφωνίες μετατρέπουν την επίσκεψη σε πρακτικό ορόσημο αποκλιμάκωσης, εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, με έμφαση σε «ήρεμα νερά» όπως δήλωσε ο Ερντογάν. Ο πολιτισμός αναδεικνύεται σε γέφυρα εμπιστοσύνης, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.