Ο Παναθηναϊκός χτύπησε «φλέβα χρυσού» στο μεταγραφικό παζάρι με την προσθήκη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τον Αμερικανό πάουερ φόργουορντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 2,5 ετών.

Ο Παναθηναϊκός παρακολουθούσε στενά την υπόθεση του Χέιζ-Ντέιβις, εκμεταλλευόμενος την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του, και κατάφερε να «κλείσει» ένα από τα πιο καυτά ονόματα της μεταγραφικής περιόδου.

Η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε από τον ίδιο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με δήλωση του στο Instagram τα ξημερώματα της Πέμπτης, ανακοινώνοντας ότι ο παίκτης έχει υπογράψει ήδη το συμβόλαιο και πλέον απομένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Το μόνο που μένει τώρα είναι η άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα και η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ.