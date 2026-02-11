Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή στην Τούμπα και μετά την ήττα με 2-0 από τον ΠΑΟΚ αποκλείστηκε στον ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ράφα Μπενίτεθ να στέκεται στο πρώτο γκολ του αγώνα.

Οι «πράσινοι» είχαν ούτως ή άλλως δύσκολη αποστολή μετά την ήττα στη Λεωφόρο, παρ’ όλα αυτά πήγαν στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού, ελπίζοντας σε ανατροπή. Μια ανατροπή όμως που δεν ήρθε, με τον Μπενίτεθ να τονίζει πως όλα κρίθηκαν όταν έγινε το 1-0.

«Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, όμως για 70 λεπτά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν με ένα δικό μας γκολ. Δυστυχώς πάνω κάτω σε εκείνο το σημείο το δεχθήκαμε εμείς και δεν τα καταφέραμε», είπε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού και συνέχισε.

«Κάναμε κάποιες αλλαγές, χρειαζόμασταν ποδοσφαιριστές με ενέργεια για παραπάνω ένταση. Όμως το γκολ που δεχθήκαμε δυσκόλεψε πολύ τα σχέδιά μας, καθώς βάλαμε ποδοσφαιριστές για να κάνουν επιθετικές ενέργειες και μετά ήμασταν ευάλωτοι στις αντεπιθέσεις».