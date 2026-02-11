Με τον Χατσίση να έχει ασίστ και γκολ και τον Γιακουμάκη να σκοράρει ξανά, όπως είχε κάνει και στη Λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ νίκησε πάλι τον Παναθηναϊκό, με 2-0 αυτή τη φορά, σφραγίζοντας την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ.

Ο αγώνας άρχισε με τους φιλοξενούμενους να πιέζουν ψηλά στα πρώτα λεπτά και τους γηπεδούχους να έχουν την πρώτη τους ευκαιρία στο 7′ με το μονοκόμματο σουτ του Μεϊτέ που έφυγε λίγο άουτ. Στο επόμενο λεπτό ο ίδιος παίκτης σούταρε αλλά ο Λαφόν απέκρουσε και το παιχνίδι συνεχίστηκε με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και τους «πράσινους» να έχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή τους.

Όπως και να έχει, τα λεπτά περνούσαν χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση, με τους Θεσσαλονικείς να στέκονται άτυχοι στο 38′ καθώς ο Πέλκας έπεσε στο έδαφος και έδειξε προς τον πάγκο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, με συνέπεια να αντικατασταθεί από τον Χατσίδη. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έβγαλε και τον Μύθου για να βάλει τον Γιακουμάκη και αυτός ήταν που είχε τη μεγαλύτερη φάση του πρώτου μέρους.

Στο 42′, μετά τη σέντρα που έγινε, ο Γιακουμάκης πήρε τη δυνατή κεφαλιά από κοντά αλλά ο Λαφόν έκανε μεγάλη επέμβαση και κράτησε το 0-0. Με την έναρξη του β’ μέρους η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ απείλησε με τον Αντίνο που κουβάλησε τη μπάλα και βρήκε χώρο για το σουτ αλλά ήταν άστοχο, με τον Ισπανό προπονητή να κάνει τριπλή αλλαγή μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού.

Στο 63′ οι Τεττέη, Μπασέτας και Κυριακόπουλος αντικαταστάθηκαν από τους Σφιντέρσκι, Ρενάτο Σάντσες και Ζαρουρί, η εικόνα όμως του Παναθηναϊκού δεν άλλαξε. Όσο κι αν το ήθελε, ήταν φανερό ότι δεν μπορούσε να βγει σωστά μπροστά και κατ’ επέκταση δεν μπορούσε να γίνει και απειλητικός, αν και το 0-0 τον κρατούσε στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Στο 71ο λεπτό, όμως, όλα κρίθηκαν ουσιαστικά… Ο Χατσίδης με το γύρισμά του από αριστερά βρήκε τον Γιακουμάκη που σκόραρε από κοντά για το 1-0, με τους «πράσινους» να αποδέχονται πλέον τη μοίρα τους και τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη με 2-0 τελικά, καθώς στο 87′ ο Καμαρά έκλεψε και έδωσε στον Γιακουμάκη, ο Λαφόν απέκρουσε το πλασέ του Έλληνα φορ αλλά στην επαναφορά ο Χατσίδης έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα μέσα σε αποθέωση.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (78′ Καμαρά), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (38′ Χατσίδης), Τάισον (81′ Ζαφείρης), Μύθου (38′ Γιακουμάκης).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν (78′ Γιάγκουσιτς), Καλάμπρια, Κυριακόπουλος (63′ Ζαρουρί), Κοντούρης (81′ Κάτρης), Μπακασέτας (63′ Ρενάτο Σάντσες), Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη (63′ Σφιντέρσκι).