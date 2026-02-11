Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατέθεσαν στεφάνι και λευκά τριαντάφυλλα μπροστά από τη Θύρα 4, στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, πριν την έναρξη του αγώνα στην Τούμπα.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται με στόχο την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν το προβάδισμα μετά τη νίκη τους με 1-0 στη Λεωφόρο, πριν μία εβδομάδα, στον πρώτο ημιτελικό.

Τώρα ήρθε η ώρα για τη ρεβάνς και πριν την έναρξη του παιχνιδιού οι παίκτες των «πράσινων» κατάθεσαν στεφάνι και λευκά τριαντάφυλλά μπροστά από τη Θύρα 4, τιμώντας τη μνήμη των επτά οπαδών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία.