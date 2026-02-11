Μέσα στη φετινή σεζόν, ο Απόστολος Γκλέτσος εμφανίστηκε για δεύτερη φορά στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο, όπως μεταδόθηκε από το πρόγραμμα του MEGA την Τετάρτη.

Αυτή τη φορά, ο ηθοποιός δεν βρέθηκε μόνος του, καθώς συνάντησε τον… Γρηγόρη Αρναούτογλου για να πάρουν μέρος σε ένα απρόβλεπτο σκηνικό. Μαζί τους συμμετείχε και ο Τόλης Παπαδημητρίου.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Απόστολος Γκλέτσος ανέλαβε προσωρινά τον ρόλο της αδελφής της Σοφίας Βούλτεψη, ενώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέβηκε στη σκηνή μεταμφιεσμένος σε… Πυθία!

«Η Πυθία είναι άνδρας;» διερωτήθηκε, με έκπληξη, ο χωροφύλακας του Λάκη Λαζόπουλου, με την αδελφή της Σοφίας Βούλτεψη να σχολιάζει με χιούμορ… «από τα φύλλα που ‘χει μασήσει τόσα χρόνια, έχασε το φύλο του».

«Ποιος είπε ότι η Πυθία είναι άνδρας; Εσύ, ειδικά εσύ, μη βάζεις ταμπέλες! Ειδικά εσύ» τόνισε με αυστηρό ύφος η Πυθία του Γρηγόρη Αρναούτογλου, απευθυνόμενος στην ξανθομαλλούσα κυρία που υποδύθηκε με χιούμορ ο Απόστολος Γκλέτσος στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».