Η μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη !

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026, στις 23:30

Η Κοραλία κλεισμένη με τον Σήφη στην κάμαρη, δίνει ένα οριστικό τέλος στη χρόνια κακοποίηση της Βίκυς, η οποία βρίσκεται ακόμα δεμένη και φιμωμένη στην κάμαρή της. Τα κορίτσια του Πόρτο Λεόνε θα σταθούν, ακόμα μια φορά, δίπλα η μία στην άλλη, αναλαμβάνοντας να «συμμαζέψουν τη ζημιά». Ο Καπετανάκος, απορροφημένος από την απρόσμενη είδηση της ύπαρξης της κόρης του, αποπειράται να την πλησιάσει, ερήμην της Ρίτας. Ο Χρόνης βλέπει τη Βούλα στην Τρού?πα και δοκιμάζει να προειδοποιήσει τον Ορέστη για τις νυχτερινές εξορμήσεις της. Ο Γιάμαρης προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες από την Άντζελα για το σχέδιο της Αλεξάνδρας και να μάθει ποιος την έκρυψε στο διαμέρισα, βοηθώντας την να παραμείνει στον Πειραιά. Ο Βούλγαρης, όμως, εμφανίζεται, απαιτώντας από τον Γιάμαρη να ?ην αποκαλύψει στη Γαλήνη την κράτηση της Άντζελας. Τελικά, παρά τις αντιρρήσεις του, Γαλήνη και Άντζελα βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη. Παράλληλα, η Λένα λαμβάνει ένα γράμμα από τον Αντρέα που της ζητά να συναντηθούν. Πίσω του, όμως, βρίσκεται η αδίστακτη Αλεξάνδρα, η οποία επιθυμεί διακαώς να μάθει τι απέγινε το παιδί του Στράτου…

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, στις 23:30

Τα κορίτσια του Πόρτο Λεόνε είναι αναγκασμένα να καλύψουν κάθε ίχνος των ενεργειών τους και θα πραγματοποιήσουν μια παράτολμη «επιχείρηση» με άγνωστη κατάληξη. Η Λένα, παρασυρμένη από το σχέδιο της Αλεξάνδρας, θα κάνει το βήμα που θα τη φέρνει μπροστά σε μία αναπάντεχη έκπληξη. Πληγωμένος βαθιά από την αλήθεια που ανακάλυψε, ο Βούλγαρης, ξεσπά επί δικαίων και αδίκων και συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του προς το αδιέξοδο. Η Γαλήνη και ο Γιάμαρης προσπαθούν να ανοίξουν δρόμο για την εξουδετέρωση της Αλεξάνδρας και είναι τελικά η ίδια η Άντζελα που θα προσφερθεί να γίνει το εργαλείο τους. Την ίδια στιγμή, Βούλα και Ορέστης βρίσκονται αντιμέτωποι…

