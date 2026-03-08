Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (8/3).

Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες, στο -3 από την ΑΕΚ, οπότε η νίκη αποτελεί μονόδρομο για αμφότερες για να μη χάσουν έδαφος στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος και στην έναρξη των play off.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

13:15 COSMOTE SPORT 4 HD Μπρέογκαν – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Κρεμονέζε Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φούλαμ – Σαουθάμπτον Emirates FA Cup

14:30 Novasports Start Πρόισεν Μούνστερ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Έλτσε La Liga

15:00 Action 24 Αστέρας Β-Hρακλής Super League 2

16:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπολόνια – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Πάρμα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL

16:30 Novasports 3 HD Ζανκτ Πάουλι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωση Cyprus League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ Stoiximan Super League

17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Μπέτις La Liga

17:45 Novasports Start Μπρέντα – Φέγενορντ Eredivisie

18:30 Novasports 2HD Ουνιόν Βερολίνου – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λιντς – Νόριτς Emirates FA Cup

19:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μπόστον Σέλτικς NBA

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Ρόμα Serie A

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Indian Wells

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Γκραν Κανάρια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπενφίκα – Πόρτο Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Indian Wells

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λος Άντζελες Λέικερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Ίντερ Serie A

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Αλαβές La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Σάντα Κλάρα – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal