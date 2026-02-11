Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, δηλώνει ότι η οργάνωση δεν έχει λάβει καμία πρόταση αφοπλισμού από τους μεσολαβητές της εκεχειρίας στη Γάζα και επαναλαμβάνει την άρνηση της Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της.

Ο Χαμντάν ανέφερε στο Al Jazeera «Δεν έχουμε λάβει από τους μεσολαβητές κανένα προσχέδιο ή επίσημη πρόταση που να αφορά τα όπλα της αντίστασης». Πρόσθεσε ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη υιοθετήσει επίσημη θέση σχετικά με το «πάγωμα» του οπλισμού της, μια κίνηση που έχει προτείνει ως εναλλακτική λύση αντί του πλήρους αφοπλισμού.

Ο ένοπλος αγώνας των Παλαιστινίων «είναι δικαίωμα όσο διαρκεί η κατοχή», δήλωσε ο Χαμντάν. Ο όρος «κατοχή» χρησιμοποιείται συνήθως από τη Χαμάς για να αναφέρεται στο σύνολο του Ισραήλ.

Τα σχόλια αυτά έγιναν μετά από δημοσίευμα των New York Times χθες, σύμφωνα με το οποίο αξιωματούχοι του Συμβουλίου Ειρήνης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ σχεδίαζαν να επιτρέψουν στη Χαμάς να διατηρήσει ορισμένα ελαφρά όπλα, απαιτώντας ωστόσο να παραδώσει το μεγαλύτερο μέρος των όπλων μεγάλου βεληνεκούς. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι μεσολαβητές σχεδίαζαν να κοινοποιήσουν το έγγραφο στη Χαμάς τις επόμενες εβδομάδες. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι η Γάζα μπορεί να ανοικοδομηθεί μόνο αφού η Χαμάς αφοπλιστεί.

Ο Χαμντάν επανέλαβε επίσης τη θέση της Χαμάς ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης, η οποία προορίζεται να διατηρήσει την ασφάλεια στη Γάζα στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, θα πρέπει να αναπτυχθεί μόνο στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λωρίδας της Γάζας, ώστε να «αποτραπούν εχθρικές ενέργειες κατά του λαού μας, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ».

(Αυτό δεν προβλέπεται από το σχέδιο. Η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης προορίζεται να «εκπαιδεύει και να παρέχει υποστήριξη σε ελεγμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις στη Γάζα», να προσφέρει μια «μακροπρόθεσμη λύση εσωτερικής ασφάλειας» και να «συμβάλει στην ασφάλεια των συνοριακών περιοχών, μαζί με νεοεκπαιδευμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις».)

Ο Χαμντάν δήλωσε ότι η Χαμάς έχει μεταφέρει αυτή τη θέση στην κυβέρνηση της Ινδονησίας, της πολυπληθέστερης μουσουλμανικής χώρας στον κόσμο, η οποία τη Δευτέρα ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει χιλιάδες στρατιώτες στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης και των οποίων οι δυνάμεις αναμένεται να είναι οι πρώτες που θα αναπτυχθούν στη Γάζα.

Ο Χαμντάν κατηγορεί επίσης το Ισραήλ ότι εμποδίζει την είσοδο στη Γάζα της 12μελούς τεχνοκρατικής επιτροπής που πρόκειται να διοικήσει τη Λωρίδα στο πλαίσιο του σχεδίου εκεχειρίας. Άραβας διπλωμάτης δήλωσε στους Times of Israel ότι η παλαιστινιακή επιτροπή δεν θα εισέλθει στη Γάζα έως ότου είναι πλήρως εξοπλισμένη για να κυβερνήσει.

Τέλος, κατηγορεί το Ισραήλ ότι παρεμποδίζει τη λειτουργία του συνοριακού περάσματος της Ράφα και ότι επιτρέπει τη διέλευση ελάχιστων ανθρώπων από τότε που άνοιξε ξανά νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο της εκεχειρίας στη Γάζα.