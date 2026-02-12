Επιστήμονες του διαστήματος παρουσίασαν μια εντυπωσιακή εικόνα που μοιάζει με «διαστημικό αυγό».

Η NASA ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble αποκάλυψε ένα δραματικό παιχνίδι φωτός και σκιάς σε αυτό που ονομάζεται Νεφέλωμα του Αυγού.

Βρίσκεται περίπου 1.000 έτη φωτός μακριά στον αστερισμό Κύκνος, και η διαστημική υπηρεσία εξήγησε ότι το φαινόμενο ονομάζεται έτσι επειδή περιλαμβάνει ένα κεντρικό άστρο καλυμμένο από ένα πυκνό σύννεφο σκόνης, «σαν έναν ‘κρόκο’ μέσα σε ένα σκοτεινό, αδιαφανές ‘ασπράδι’».

Η NASA σχολίασε: «Μια αυγο-σπουδαία νέα εικόνα από το Hubble είναι εδώ! Πρόκειται για την πιο καθαρή λήψη μέχρι σήμερα του Νεφελώματος του Αυγού, που αποκαλύπτει ένα εντυπωσιακό θέαμα φωτός γύρω από ένα άστρο που πεθαίνει γρήγορα».

This visualization examines the Hubble image of the Egg Nebula and showcases the shape and development of its three-dimensional components. There's more about the Egg Nebula in the news release: https://t.co/GgfwmsxMWg pic.twitter.com/prBrscmtqI — Space Telescope Science Institute (@SpaceTelescope) February 11, 2026

Το νεφέλωμα παρουσιάζει ένα κεντρικό άστρο καλυμμένο από πυκνό σύννεφο σκόνης, με μπλε και πορτοκαλί αέρια και σκόνη γύρω του, ενώ αστέρια φαίνονται στο προσκήνιο.

Η NASA τονίζει ότι πρόκειται για το πρώτο, νεότερο και πλησιέστερο προ-πλανητικό νεφέλωμα που έχει ανακαλυφθεί. Σε απόσταση 1.000 ετών φωτός, προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να ελεγχθούν θεωρίες για την τελική φάση εξέλιξης ενός άστρου.

Σύμφωνα με τη NASA, τα συμμετρικά μοτίβα που κατέγραψε το Hubble είναι πολύ τακτοποιημένα για να έχουν προκληθεί από μια βίαιη έκρηξη, όπως σε μια υπερκαινοφανή (supernova).

Αντίθετα, οι καμάρες, οι λοβοί και το κεντρικό σύννεφο σκόνης πιθανότατα προκύπτουν από μια σειρά συντονισμένων, αλλά ακόμα ανεξήγητων, εκπομπών υλικών στον άνθρακα πλούσιο πυρήνα του πεθαμένου άστρου.

Η νέα εικόνα συνδυάζει δεδομένα που είχαν χρησιμοποιηθεί για μια λήψη του 2012 με επιπλέον παρατηρήσεις από το ίδιο πρόγραμμα, προσφέροντας την πιο καθαρή μέχρι σήμερα απεικόνιση αυτού του περίπλοκου «διαστημικού αυγού».