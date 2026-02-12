Αυτό που προσδοκούσε, δηλαδή, να παραμείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και κατά συνέπεια να διατηρηθεί το status των «ήρεμων νερών» αλλά και να υπογραφούν 7 συμφωνίες στα λεγόμενα θέματα χαμηλής πολιτικής, πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση.

Η ολιγόωρη παραμονή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα απέδωσε καρπούς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές και κρίνεται εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία παραφωνία. Αντίθετα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχαν ένα τετ α τετ μεγάλης διάρκειας (μιάμιση ώρα) όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συζητήθηκαν τα πάντα.

Κάνοντας την αποτίμηση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, διαπίστωσαν θετικό κλίμα, μιλούν για ειλικρινή συζήτηση και σημείωναν ότι συμφωνήθηκε ότι η διατήρηση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος των δύο χωρών και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Αυτό που επίσης έγινε ξεκάθαρο από ελληνικής πλευράς μετά τις κοινές δηλώσεις ήταν ότι:

η ένταξη της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως προαπαιτούμενο την άρση του casus belli

και επίσης πως η Αθήνα αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά στη σχέση της με την Τουρκία, την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών – υφαλοκρηπίδας και Α.Ο.Ζ.

Από την τουρκική πλευρά, κυβερνητικά στελέχη κρατούσαν τα εξής:

Την φράση του Τούρκου προέδρου ότι «Τα ακανθώδη ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου»

Την αποστροφή του ότι είναι ανάγκη οι δύο πλευρές να έχουν τη βούληση και καλή θέληση να λύσουν τις διαφορές τους

Το πολύ θερμό κλίμα εκ μέρους του συνήθως «βαρύ» Ερντογάν, ο οποίος στις κοινές δηλώσεις αποκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «πολύτιμο φίλο».

Τι δεν έμεινε αναπάντητο

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για «τουρκική μειονότητα της δυτικής Θράκης».

Η απάντηση ήρθε από τον πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε: «Ξέρετε καλά κ. Πρόεδρε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι το καθεστώς τους προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια από τη Συνθήκη της Λωζάνης. Και η οποία, προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, αποκλείοντας κάθε άλλη παρερμηνεία».

Μεταναστευτικό και ανανέωση βίζας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι η Ελλάδα θα ζητήσει από την ΕΕ να ανανεωθεί το ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα προσωρινής έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής για Τούρκους επισκέπτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Επίσης, όσον αφορά στο μεταναστευτικό τόνισε ότι λόγω της πολύ καλής συνεργασίας στον τομέα αυτό: «Οι ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί, μόλις τον τελευταίο χρόνο, κατά σχεδόν 60%. Είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής φύλαξης των χερσαίων και των θαλασσίων συνόρων αλλά και του βελτιωμένου συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών. Είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, όπως μας υπενθύμισε το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στα ανοιχτά της Χίου. Η καταπολέμηση των απάνθρωπων δικτύων των διακινητών οφείλει να είναι σταθερός, διαχρονικός στόχος των δύο κρατών μας».