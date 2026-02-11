Μήνυμα ειρήνης έστειλε λίγη ώρα πριν από τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στη χώρα μας τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Μητσοτάκη. Αύριο θα έρθει στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός της Σερβίας. Την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη, Θεού θέλοντος, θα επισκεφθούμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αιθιοπία. Στον κόσμο και στην περιοχή μας, για να το πούμε έτσι, φυσάει ένας άνεμος Τουρκίας. Εδώ, αξιότιμοι φίλοι, πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα το εξής. Ως Τουρκία, ό,τι θέλουμε για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε και για τους φίλους και αδελφούς μας. Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες. Οι διπλωματικές προσπάθειές μας που έχουμε επιταχύνει το τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς για αυτό. Ομοίως ο βασικός στόχος των γνωστών και άγνωστων, των φανερών και μη φανερών επαφών μας είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή. Χωρίς κανένα κόμπλεξ, συζητάμε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης», τόνισε ο Ερντογάν σε δηλώσεις του.

Στις 14:00 το μεσημέρι η άφιξη Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, το πρωθυπουργικό αεροσκάφος που μεταφέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Άγκυρας για πρώτη φορά μετά την τελευταία του επίσκεψη επί τουρκικού εδάφους, τον Μάιο του 2024.

Αθήνα και Άγκυρα εκτιμούν ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο και ότι η βελτίωση του κλίματος στις σχέσεις τους συμβάλλει στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύσει πολυμελής κυβερνητική αποστολή, στην οποία συμμετέχουν υπουργοί αρμόδιοι για την οικονομία, τις υποδομές, τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την παιδεία, τον πολιτισμό και την κλιματική προστασία, καθώς και στελέχη του Γραφείου του Πρωθυπουργού και της επικοινωνιακής του ομάδας.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φτάσει στην Άγκυρα για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας λίγο μετά τις 14:00 ώρα Ελλάδος και η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα γίνει στις 15:15 στο Προεδρικό Μέγαρο στην συνοικία του Μπεστεπέ, όπου θα τον υποδεχθεί ο Τούρκος πρόεδρος.

Στη συνέχεια κάθε υπουργός θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του στις 16:15 και θα γίνει η διευρυμένη σύσκεψη του ΑΣΣ, θα ακολουθήσει η υπογραφή συμφωνιών, ενώ μετά τις 17:30 αναμένονται οι κοινές δηλώσεις των δυο ηγετών.

Αμέσως μετά ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.