Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και για τη συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας, σε μια συγκυρία αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικών προκλήσεων.

Κεντρικός στόχος της επίσκεψης είναι η διατήρηση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Παρότι δεν καταγράφεται επί του παρόντος σύγκλιση απόψεων για την εκκίνηση συζητήσεων σχετικά με τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς που μπορεί να παραπεμφθεί σε διεθνή δικαιοδοσία — την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο — η ελληνική πλευρά προσβλέπει σε μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και, κυρίως, στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Το κλίμα αυτό έχει οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα τελευταία δυόμισι χρόνια και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έχει καταγραφεί σημαντική μείωση της παραβατικότητας στον αέρα, ενώ η συνεργασία στο Μεταναστευτικό έχει βελτιωθεί, συμβάλλοντας στη συνολική μείωση των ροών. Παράλληλα, σε εφαρμογή βρίσκεται το πρόγραμμα διευκόλυνσης της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου, ενώ ενισχύεται και το διμερές εμπόριο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνάντηση των δύο ηγετών, καθώς πρόκειται για την πρώτη μετά από περίπου ενάμιση χρόνο. Η τελευταία τους επαφή είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2023, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας αναμένεται να επιβεβαιώσει τη βούληση των δύο πλευρών για συνέχιση του διαλόγου και για αποφυγή εντάσεων.

Πριν από την έναρξη της 6ης Συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση, με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν, καθώς και των διπλωματικών συμβούλων των δύο ηγετών, του πρέσβη Μίλτου Νικολαΐδη και του Ακίφ Τσαταγάι Κιλίτς. Στο τραπέζι θα τεθούν οι διμερείς σχέσεις, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Αθήνα και Άγκυρα εκτιμούν ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο και ότι η βελτίωση του κλίματος στις σχέσεις τους συμβάλλει στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Ποιοι θα συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύσει πολυμελής κυβερνητική αποστολή, στην οποία συμμετέχουν υπουργοί αρμόδιοι για την οικονομία, τις υποδομές, τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την παιδεία, τον πολιτισμό και την κλιματική προστασία, καθώς και στελέχη του Γραφείου του Πρωθυπουργού και της επικοινωνιακής του ομάδας.

Η συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας θα γίνει σήμερα το μεσημέρι στην τουρκική πρωτεύουσα στο επιβλητικό προεδρικό μέγαρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φτάσει στην Άγκυρα για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας λίγο μετά τις 14.00 ώρα Ελλάδος, και η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα γίνει στις 15.15 στο Προεδρικό Μέγαρο στην συνοικία του Μπεστεπέ όπου θα τον υποδεχθεί ο Τούρκος Πρόεδρος.

Στη συνέχεια κάθε υπουργός θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του στις 16.15 θα γίνει η διευρυμένη σύσκεψη του ΑΣΣ, θα ακολουθήσει η υπογραφή συμφωνιών ενώ μετά τις 17.30 αναμένονται οι κοινές δηλώσεις των δυο ηγετών.

Αμέσως μετά ο Τούρκος Πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

«Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης», τόνιζαν κυβερνητικές πηγές.

Εκτός του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη θα συνοδεύουν τον πρωθυπουργό ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.