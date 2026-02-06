Σε πυρετώδεις ρυθμούς κινείται η ελληνική διπλωματία για την προετοιμασία του ταξιδιού του πρωθυπουργού στην Άγκυρα, ο οποίος θα συνοδεύεται από πολυπληθή αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας αλλά και το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, την προσεχή Τετάρτη στις 11 Φεβρουαρίου. Στόχος της Αθήνας είναι η διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας αλλά και η εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας.

«Θα μεταβώ στην Άγκυρα, θα διατυπώσω ξεκάθαρες θέσεις ως προς τη βασική μας διαφορά, αλλά και με στόχο να αξιοποιήσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια», επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν συμφωνούμε σε όλα με την Τουρκία. Η μία βασική διαφορά που αναγνωρίζουμε αφορά στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται για διαφορά που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες», και επαναλαμβάνοντας ότι τα τελευταία χρόνια οι δύο πλευρές έχουν εργαστεί εντατικά για να αποκλιμακωθούν εντάσεις αλλά και να αναγνωριστεί ότι ακόμη και αν δεν μπορεί να επιλυθεί αυτό το σημαντικό ζήτημα, είναι εφικτό να διατηρείται μια λειτουργική και παραγωγική σχέση σε επιμέρους τομείς.

«Ουδέποτε θα δεχτεί η Αθήνα να μπουν στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας»

Όσον αφορά στις κορώνες αναθεωρητισμού της γείτονος, ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος τονίζει ότι η χώρα μας έχει δώσει δείγματα γραφής, ξεκαθαρίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα να προτάσσει το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», το εκτός οποιασδήποτε λογικής αφήγημα των «γκρίζων ζωνών», του γκριζαρίσματος ή οποιασδήποτε άλλης τέτοιας αιτίασης.

Από την ελληνική πλευρά, οι κόκκινες γραμμές παραμένουν αμετακίνητες. Κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι ουδέποτε θα δεχτεί η Αθήνα να μπουν στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και σημειώνουν πως, παρότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτησης για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς μας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Θυμίζουν μάλιστα ότι το θετικό κλίμα που έχει καλλιεργηθεί τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σημαντικά κεκτημένα, όπως:

Η μείωση της παραβατικότητας στον αέρα,

Η καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό και η συνολική μείωση των ροών,

Η διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου,

Η εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο πρωθυπουργός στο «Foreign Policy», και ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο Ravi Agrawal εάν υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, απάντησε: «Πραγματικά, δεν βλέπω ουσιαστικούς κινδύνους κλιμάκωσης. Διαθέτουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Όποτε υπάρξει κρίση, υπάρχουν τρόποι αποκλιμάκωσης. Δεν θεωρώ πως θα δει κανείς μια νέα εστία αστάθειας στις διμερείς μας σχέσεις. Φυσικά, το τανγκό χρειάζεται δύο. Όμως μπορούμε να διαχειριστούμε τις διαφορές μας με τρόπο που λαμβάνει υπόψη τη γεωγραφική μας πραγματικότητα. Είμαστε “καταδικασμένοι” να ζούμε δίπλα-δίπλα». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι βασικός του στόχος είναι να παραμένει η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας και για αυτό επενδύει στη διαρκή αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη αυτή συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά από ενάμιση χρόνο – καθώς η τελευταία συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη – και η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι σημαντικές και αναμένεται να υπογραμμίσουν την αναγκαιότητα των ανοικτών διαύλων για την αποφυγή κρίσεων και την αποκλιμάκωση εντάσεων. Η ατζέντα του Συμβουλίου και οι συμμετέχοντες στην αποστολή θα διαμορφωθούν στη βάση της θετικής ατζέντας και του πολιτικού διαλόγου που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.