Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου θα συναντηθούν στην Άγκυρα ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, με το ραντεβού να έχει κλειστεί για τις 11 Φεβρουαρίου.

«Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης. Με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών»», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Για τις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις με την επαναφορά και του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «πιστεύουμε στον διάλογο γιατί σημαίνει διεκδίκηση και σε καμία περίπτωση υποχώρηση σε ζητήματα κόκκινων γραμμών. Κρατώ τη φράση (σ.σ. στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας) που αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό του. Εμείς έχουμε δώσει δείγματα.

Δεν μπορεί να μιλάει κανείς για διεθνές δίκαιο και να λέει για Γαλάζιες Πατρίδες και να έχει λογικές γκριζαρίσματος. Εμείς πιστεύουμε ουσιαστικά και στις διεκδικήσεις μας στην επίλυσή τους στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Με την Τουρκία μας χωρίζει μια και μόνη διαφορά, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Έχουμε αποδείξει και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός ότι μέσα από την εξωτερική μας πολιτική έχουμε καταφέρει όσα δεν είχαμε καταφέρει τις προηγούμενες δεκαετίες».

Για την επίθεση που εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας εναντίον της χώρας μας λόγω της στάσης μας στην Ουκρανία απάντησε: «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Η Ελλάδα ως ισότιμο μέλος της ΕΕ συντάσσεται με την Ευρώπη και βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Όποια απόφαση έχουμε πάρει είναι στη λογική ότι η στήριξη στον αμυνόμενο δεν μπαίνουν στο ζύγι ούτε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης».